Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor uyarısı

Müthiş bir başarıya imza atan, oynadığı futbolla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Beşiktaş, Porto, Leipzig ve Monaco’nun olduğu grubu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmıştı...



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalırken, teknik direktör Şenol Güneş, Yeni Malatya ile oynanacak maç öncesi kontrolü ele aldı. Kendi aralarında Şampiyonlar Ligi’ni konuşan futbolcuları, lige odaklanmaları konusunda uyaran deneyimli teknik adam, dün yapılan Malatya yolculuğu öncesi takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarı nedeniyle öğrencilerini bir kez daha kutlayan deneyimli hoca, dikkati Malatya’ya çekti. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ciddi çıkış yakaladığını ifade eden Güneş, “Avrupa’da müthiş işler yaptık ama ligde de yarışın içinde kalmalıyız. Eğer kusursuz olmak istiyorsak bu sezon da şampiyon olmalıyız. Herkesin ayakları yere bassın. Gelecek hafta evimide Galatasaray’la çok önemli bir maça çıkacağız. Aradaki puan farkını kapatmak en büyük hedefimiz. Bu yüzden derbi öncesi kesinlikle kayıp istemiyorum” şeklinde konuştu.



ORMAN YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş, Malatya maçı için dün özel uçakla bu şehre gitti. Kafilede başkan Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, pazarlama ve sponsorluklar, dernekler ve taraftarlardan sorumlu üye Hakan Özköse de yer aldı.

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