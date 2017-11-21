Şenol Güneş: Umarım devamı gelir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Porto karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sonuncu da olabilirdik, ama birinci olduk. 1 maç kala garantiledik. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, eşit seviyede oynuyoruz. İşçisi, köylüsü, memuru, çalışanı, çalışmayanı aynı duyguyu yaşıyor. Umarım devamı gelir, daha çok puan alırız. Bugün sonuncu olsak, hep beraber üzülebilirdik de. Biz başından itibaren iyiliğe niyet ettik, sabrettik, bu günlere geldik. İyi oynayan takımlar, ara sıra puan kayıpları yaşayabilirler. Biz oyunumuzla, birlikteliğimizle buraya geldik."