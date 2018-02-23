''Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ALTINORDU A.Ş. Kulübü futbolcusu UĞUR ARSLAN KURU'nun 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 21.02.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu NIKOLA MIKIC'ın 21.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 21.02.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.- ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANASPOR DEMİRSPOR Kulübü'nün 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.- ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün lisans almış en az bir takım doktoru ile sözleşme imzalayarak kadroda bulundurulmamak suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/b maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

Kulübü'nün 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.