5 yıl önce evlenen manken ve sunucu Şenol İpek ile Bircan Bali boşandı. Çift boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurdu.



Bircan Bali, “Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıkladılar. Çiftin bu paylaşımına yorum yağdı.

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