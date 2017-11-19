Sentetik tekstil fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 4. organize sanayi bölgesinde bulunan bir sentetik fabrikasının iplik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre; saat 20.20 sıralarında başlayan yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve özel fabrikaların itfaiye araçlarından oluşan yaklaşık 40 araç ve 90 kişilik ekiple alevlere müdahale edildi. Yaklaşık bir buçuk saattir süren söndürme çalışmaları ile yangının etrafa sıçraması önlendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise fabrika çevresinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. 40'ın üzerinde itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

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