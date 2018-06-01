Seongnam - Anyang maç önü

Seongnam ve Anyang, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 28 puanlı Seongnam 1. sırada bulunuyor, Anyang 9 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Seongnam, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Anyang son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; Seongnam galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Anyang galibiyet oranı 0.00.

Seongnam önceki hafta Gyeongnam FC mücadelesinde 1-0 yenildi.

Anyang ise Suwon City maçında 4-0 yenildi.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Anyang ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anyang, 4 gol atarken 10 gol yedi.