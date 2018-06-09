Seongnam - Busan I Park maçı istatistikleri

Seongnam ve Busan I Park, 10 Haziran 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Seongnam 29 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Busan I Park 22 puanda ve 4. sırada. Seongnam, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Busan I Park son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Seongnam kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Busan I Park kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Seongnam son haftadaki Gyeongnam FC müsabasında 1-0 yenildi.

Busan I Park, Korean Police karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Busan I Park, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Busan I Park, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.