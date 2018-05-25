Seongnam - Daejeon Citizen karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Seongnam, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Daejeon Citizen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Seongnam 25 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Daejeon Citizen 16 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Seongnam, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Daejeon Citizen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 147 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seongnam kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Daejeon Citizen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Seongnam son hafta oynanan Daejeon Citizen maçında 1-0 kazandı.

Daejeon Citizen ise Seongnam karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Daejeon Citizen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Daejeon Citizen, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.