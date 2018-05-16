Blatter, TRT World'de katıldığı programda, çocukluğu, 2018 ve 2022 Dünya Kupası adaylık süreci, FIFA'daki başkanlık döneminin ardından futbol dünyasında yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
FIFA Etik Kurulu tarafından verilen 6 yıl hak mahrumiyeti cezası sonrası doğup büyüdüğü İsviçre'nin Visp kasabasında hayatını sürdüren Blatter, gittiği ilkokulda futbol oynamanın yasak olduğunu söyledi. Blatter, oynadıkları ortaya çıktığında, okulda öğretmenleri, evde de ayakkabılarını kirlettiği için annesi tarafından cezalandırıldığından bahsetti.
82 yaşındaki Blatter, futbolculuk hayalinin başlamadan bittiğini belirterek, "Küçükken Lozan Kulübünden teklif aldım. Babam, 'Hayatını futbolla kazanamazsın.' diyerek sözleşmeyi yırttı." ifadelerini kullandı.
Blatter, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinin belirlendiği 2010'da, FIFA İcra Kurulu içinde ilk turnuva için Doğu Avrupa, ikincisi içinse Amerika'dan bir ülkenin öne çıktığını kaydetti.
İsviçreli futbol adamı, 2022'deki turnuvanın Katar'a verilmesinin arkasında, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve dönemin UEFA Başkanı Michel Platini olduğu yönündeki iddiasını da yineledi. Blatter, Sarkozy ile dönemin Katar Prensi Şeyh Temim bin Hamed el-Sani arasındaki görüşme sonrası ibrenin, Platini'nin de desteğiyle Katar'a yöneldiğini öne sürdü.
Blatter, Platini ile arasındaki telefon görüşmesi ve ardından yaşananlar hakkında şunları söyledi:
"(Platini) Paris'te Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüşmesinin ardından beni aradı. 'ABD'nin ev sahipliği konusunda bir sorun var. Çünkü Cumhurbaşkanı, Fransa ile Katar arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle Katar'ın ev sahipliğinin dikkate alınmasını rica etti.' dedi. Bunun üzerine icra kurulunda UEFA'yı temsil eden 4 üyenin oyu, sonucu değiştirdi."
Blatter, "Adaylık sürecinde beIN Sports ile FIFA arasında değeri 100 milyon doları bulan bir sponsorluk anlaşması yapıldığından söz ediliyor. Bunun, icra kurulunun kararına etkisi oldu mu?" sorusu karşısında, dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia'nın, Rusya'nın 2018, Katar'ın da 2022 Dünya Kupası'na adaylık süreci hakkında hazırladığı raporu hatırlatarak yanıt verdi.
Raporda, Dünya Kupası adaylık sürecinde Rusya ve Katar'ın, yolsuzluk ya da rüşvete karıştığına dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığını vurgulayan Blatter, "Herhangi bir ödemenin, kararı etkilediğini düşünmüyorum." dedi.
Blatter, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını, insan faktörünü futboldan çıkarması nedeniyle desteklemediğini dile getirdi.
Halefi ve vatandaşı Gianni Infantino'nun başkanlığı hakkında yorum yapmayı etik bulmadığını söyleyen Blatter, yalnızca "Benden sonraki yönetim çok iyi mali olanaklara sahip." demekle yetindi.
FIFA'DAKİ YOLSUZLUK SKANDALI
Rusya ve Katar'ın, Dünya Kupası'nın ev sahipliklerini alması, diğer aday ülkeler tarafından yapılan itirazların ardından incelemeye alındı. Dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia, konu hakkında hazırladığı 430 sayfalık raporu, 2014'ün eylül ayında FIFA'ya gönderdi.
Garcia, raporu ele alan FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Hans-Joachim Eckert'ın hazırladığı ve soruşturmanın kapatılmasını öngören 42 sayfalık değerlendirmeye, somut bilgi yetersizliği ve verilerin hatalı olması iddiasıyla itiraz etti. 2014'ün aralık ayında da itirazının FIFA Disiplin Kurulunca reddedilmesini protesto etmek amacıyla istifa etti. Bu durum, özellikle UEFA'nın tepkisini çekerken, Başkan Sepp Blatter'in FIFA'daki koltuğu da ciddi biçimde sallanmaya başladı.
2015'in mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddianamede adı geçen FIFA yetkilileri, 1991 yılından bu yana yapılan uluslararası futbol organizasyonlarını kirletmekle suçlandı.
Birkaç saat sonraysa 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya soruşturma başlatıldı ve Zürih kentindeki merkez binasında bulunan tüm belgelere el konuldu.
Olaylardan 2 gün sonra düzenlenen kongrede 5. kez FIFA Başkanı seçilen Blatter, uluslararası kamuoyunun tepkisini topladı. Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıkladı.
FIFA'daki krizin siyasi boyutu olduğunu savunan Blatter'e, hakkındaki etik soruşturması sonucu 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi. Yaşananlar sonrası UEFA Başkanı Michel Platini'nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey FIFA yetkilisi de çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.