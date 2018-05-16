Blatter, TRT World'de katıldığı programda, çocukluğu, 2018 ve 2022 Dünya Kupası adaylık süreci, FIFA'daki başkanlık döneminin ardından futbol dünyasında yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

FIFA Etik Kurulu tarafından verilen 6 yıl hak mahrumiyeti cezası sonrası doğup büyüdüğü İsviçre'nin Visp kasabasında hayatını sürdüren Blatter, gittiği ilkokulda futbol oynamanın yasak olduğunu söyledi. Blatter, oynadıkları ortaya çıktığında, okulda öğretmenleri, evde de ayakkabılarını kirlettiği için annesi tarafından cezalandırıldığından bahsetti.

82 yaşındaki Blatter, futbolculuk hayalinin başlamadan bittiğini belirterek, "Küçükken Lozan Kulübünden teklif aldım. Babam, 'Hayatını futbolla kazanamazsın.' diyerek sözleşmeyi yırttı." ifadelerini kullandı.

Blatter, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinin belirlendiği 2010'da, FIFA İcra Kurulu içinde ilk turnuva için Doğu Avrupa, ikincisi içinse Amerika'dan bir ülkenin öne çıktığını kaydetti.

İsviçreli futbol adamı, 2022'deki turnuvanın Katar'a verilmesinin arkasında, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve dönemin UEFA Başkanı Michel Platini olduğu yönündeki iddiasını da yineledi. Blatter, Sarkozy ile dönemin Katar Prensi Şeyh Temim bin Hamed el-Sani arasındaki görüşme sonrası ibrenin, Platini'nin de desteğiyle Katar'a yöneldiğini öne sürdü.

Blatter, Platini ile arasındaki telefon görüşmesi ve ardından yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"(Platini) Paris'te Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüşmesinin ardından beni aradı. 'ABD'nin ev sahipliği konusunda bir sorun var. Çünkü Cumhurbaşkanı, Fransa ile Katar arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle Katar'ın ev sahipliğinin dikkate alınmasını rica etti.' dedi. Bunun üzerine icra kurulunda UEFA'yı temsil eden 4 üyenin oyu, sonucu değiştirdi."

Blatter, "Adaylık sürecinde beIN Sports ile FIFA arasında değeri 100 milyon doları bulan bir sponsorluk anlaşması yapıldığından söz ediliyor. Bunun, icra kurulunun kararına etkisi oldu mu?" sorusu karşısında, dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia'nın, Rusya'nın 2018, Katar'ın da 2022 Dünya Kupası'na adaylık süreci hakkında hazırladığı raporu hatırlatarak yanıt verdi.

Raporda, Dünya Kupası adaylık sürecinde Rusya ve Katar'ın, yolsuzluk ya da rüşvete karıştığına dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığını vurgulayan Blatter, "Herhangi bir ödemenin, kararı etkilediğini düşünmüyorum." dedi.

Blatter, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını, insan faktörünü futboldan çıkarması nedeniyle desteklemediğini dile getirdi.

Halefi ve vatandaşı Gianni Infantino'nun başkanlığı hakkında yorum yapmayı etik bulmadığını söyleyen Blatter, yalnızca "Benden sonraki yönetim çok iyi mali olanaklara sahip." demekle yetindi.

FIFA'DAKİ YOLSUZLUK SKANDALI

Rusya ve Katar'ın, Dünya Kupası'nın ev sahipliklerini alması, diğer aday ülkeler tarafından yapılan itirazların ardından incelemeye alındı. Dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia, konu hakkında hazırladığı 430 sayfalık raporu, 2014'ün eylül ayında FIFA'ya gönderdi.

Garcia, raporu ele alan FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Hans-Joachim Eckert'ın hazırladığı ve soruşturmanın kapatılmasını öngören 42 sayfalık değerlendirmeye, somut bilgi yetersizliği ve verilerin hatalı olması iddiasıyla itiraz etti. 2014'ün aralık ayında da itirazının FIFA Disiplin Kurulunca reddedilmesini protesto etmek amacıyla istifa etti. Bu durum, özellikle UEFA'nın tepkisini çekerken, Başkan Sepp Blatter'in FIFA'daki koltuğu da ciddi biçimde sallanmaya başladı.

2015'in mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddianamede adı geçen FIFA yetkilileri, 1991 yılından bu yana yapılan uluslararası futbol organizasyonlarını kirletmekle suçlandı.

Birkaç saat sonraysa 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya soruşturma başlatıldı ve Zürih kentindeki merkez binasında bulunan tüm belgelere el konuldu.



Olaylardan 2 gün sonra düzenlenen kongrede 5. kez FIFA Başkanı seçilen Blatter, uluslararası kamuoyunun tepkisini topladı. Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıkladı.



FIFA'daki krizin siyasi boyutu olduğunu savunan Blatter'e, hakkındaki etik soruşturması sonucu 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi. Yaşananlar sonrası UEFA Başkanı Michel Platini'nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey FIFA yetkilisi de çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları aldı.