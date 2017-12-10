Sepsise karşı yeni tedavi

Türkiye'de 3 yıl önce oyuncu Nejat Işler’in rahatsızlığıyla gündeme gelen enfeksiyon hastalığı sepsise (kan zehirlenmesi) karşı vücut yağı kullanılarak kurtarıcı tedavi keşfedildi.

California Üniversitesi’nin geliştirdiği tedavide, “resistin” adı verilen ve yağlarda bulunan hormon kullanıldı. Bu tedavi sayesinde, uygulanan farelerde yüzde 100 iyileşme garantisi sağlandı. Strathclyde Üniversitesi bağışıklık bilimi uzmanı Profesör William Harnett, “Bu buluş heyecan verici. Kan zehirlenmesinin iyileştirilmesinde önayak olacak” dedi. Kan zehirlenmesi, göğüs, prostat ve bağırsak kanserinden daha ölümcül. Sepsis, her 3 kişiden 1’inin saatler içinde ölümüne neden oluyor.

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