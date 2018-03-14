HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu, şarkıyı besteleyen Serdar Ortaç için, “Onun gibi büyük bir müzik adamının bestelerini kalbimden kalemime yansıyan yaşanmışlıklarıma emanet etmesi büyük onur” dedi.



GELİRİ OTİZM VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK



Ortaç ise “Sera’nın 300’e yakın bestesi var. Ben kendisini oyuncu olarak tanıyordum ama baktım ki bir hazineyle tanışmışım. Albüm yapmasımiçin ısrar ediyorum, ‘Oyunculuktan vazgeçmem’ diyor. Onu Etiler’deki sahneme davet ettim, inanılmaz bir performans gösterdi” diye konuştu.



İkili, şarkıdan elde edilecek gelirin Otizm Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı.

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