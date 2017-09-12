Sera Yapı ve Tepe İnşaat Credit Suisse arasında anlaşma sağlandı

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, satışın gerçekleşmesi halinde iki şirketin TAV'daki toplam payı yüzde 6.35'e gerilerken; TAV Havalimanları'nın halka açıklık oranı ise yüzde 44.33'e yükselecek.
Sera Yapı'nın satacağı 2.76 milyon lira nominal değerli pay ile Tepe İnşaat'ın satacağı yaklaşık 10.9 milyon lira nominal payın satış fiyatının 1 TL nominal pay için 19.85 lira olarak belirlendiği ifade edildi.
Satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecek.
HAZİRAN'DA DA SATIŞ OLMUŞTU
Akfen Holding, geçtiğimiz Haziran ayında TAV Havalimanları'ndaki yüzde 8.1'lik payını Fransız Aeroports de Paris Group'a devretmişti.
Bu satış sonunda TAV'da Fransız Aeroports de Paris'in payı yüzde 46.1'e çıkarken, Akfen Holding'in hiç payı kalmamıştı. TAV'da Tepe İnşaat'ın yüzde 8.1, Sera Yapı2nın ise yüzde 2 payı bulunuyor. Şirketin yüzde 40.5'i halka açık. Yüzde 3.3'lük bölüm ise halka açık olmayan diğer pay olarak duruyor.
KAÇ HAVALİMANI İŞLETİYOR?
TAV Havalimanları Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya Havalimanları’nı işletiyor.
TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ve Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine, Yanbu, Qassim, Hail Havalimanları'nda ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanları’nda hizmet sunuyor.
- TAV Hava Limanları Holding
- TAV Credit Suisse
- TAV Sera Yapı Tepe İnşaat sözleşme
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 10 dakika öncebakanlarımız vekalet ettikleri bakanlıklarla ilgili hiçbir fikre sahip olmadıklarından böyle anlamsız anlamsız çıkışlar yaparak ben burdayım mesajı gönderiyorlar.00
-
Misafir 10 dakika öncebakanlarımız vekalet ettikleri bakanlıklarla ilgili hiçbir fikre sahip olmadıklarından böyle anlamsız anlamsız çıkışlar yaparak ben burdayım mesajı gönderiyorlar.00
-
Misafir 10 dakika öncebakanlarımız vekalet ettikleri bakanlıklarla ilgili hiçbir fikre sahip olmadıklarından böyle anlamsız anlamsız çıkışlar yaparak ben burdayım mesajı gönderiyorlar.00