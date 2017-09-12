Sera Yapı ve Tepe İnşaat Credit Suisse arasında anlaşma sağlandı

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, satışın gerçekleşmesi halinde iki şirketin TAV'daki toplam payı yüzde 6.35'e gerilerken; TAV Havalimanları'nın halka açıklık oranı ise yüzde 44.33'e yükselecek.

Sera Yapı'nın satacağı 2.76 milyon lira nominal değerli pay ile Tepe İnşaat'ın satacağı yaklaşık 10.9 milyon lira nominal payın satış fiyatının 1 TL nominal pay için 19.85 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecek.

HAZİRAN'DA DA SATIŞ OLMUŞTU

Akfen Holding, geçtiğimiz Haziran ayında TAV Havalimanları'ndaki yüzde 8.1'lik payını Fransız Aeroports de Paris Group'a devretmişti.

Bu satış sonunda TAV'da Fransız Aeroports de Paris'in payı yüzde 46.1'e çıkarken, Akfen Holding'in hiç payı kalmamıştı. TAV'da Tepe İnşaat'ın yüzde 8.1, Sera Yapı2nın ise yüzde 2 payı bulunuyor. Şirketin yüzde 40.5'i halka açık. Yüzde 3.3'lük bölüm ise halka açık olmayan diğer pay olarak duruyor.

KAÇ HAVALİMANI İŞLETİYOR?

TAV Havalimanları Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya Havalimanları’nı işletiyor.

TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ve Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine, Yanbu, Qassim, Hail Havalimanları'nda ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanları’nda hizmet sunuyor.

TAV Hava Limanları Holding

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