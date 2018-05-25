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Yüksel, "Tüketici, köy tadı arıyordu. Biz de 'Nerede kaldı o eski domatesler' karşılığını arıyorduk. Gülköy, köy domates ile pembe domatesin birleşiminden ortaya çıktı. Bu domateslerin kaynağı Anadolu. İki tür de çok lezzetli, tüketiciler ilgili. Pembe ve köy domatesini tüketenler tane domatesi es geçmeye başladı. Pembe ve köy domatesi, normal tane domatesin üstünde fiyata satılıyor. Üretiminde daha emek harcandığı için biraz daha pahalı diyebiliriz" diye konuştu.