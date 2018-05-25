Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce seracılığa başlayan 53 yaşındaki Necip Duran, sürekli göç veren köyde tersine göçü başlattı
1
1|39
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde yıllar önce seracılığa başlayan 53 yaşındaki Necip Duran, sürekli göç veren köyün adeta kaderini değiştirdi.
HABERİN DEVAMI
2
2|39
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nden uzun yıllar önce göç eden Necip Duran, 10 yıl önce köyüne döndü.
3
3|39
Köydeki 3 dönüm arazi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün desteğiyle sera kuran Duran, ürettiği domates ve salatalıkları kent merkezinde satmaya başladı.
4
4|39
Duran'ın seracılık çalışmalarını duyan birkaç aile daha köylerine geri dönerek bu işe yöneldi.
HABERİN DEVAMI
5
5|39
Seralarda ürettikleri domates ve salatalıkları kent merkezi ve Gaziantep'e satmaya başlayan çiftçilerin refah seviyesi de yükseldi. Kimi evini, kimi aracını yeniledi kimi ise yatırım yapmaya başladı.
6
6|39
İş bulmak amacıyla bölge illerine göç eden yaklaşık 100 aile de köylerindeki bu gelişmeleri öğrenince baba ocağına döndü.
7
7|39
Yaklaşık 500 dönüm alanda seracılık yapan çiftçiler, istihdam da sağlamaya başladı. Ürettiklerini tüccarlar aracılığıyla Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Ankara'ya satan seracıların hedefi ihracat yapmak.
HABERİN DEVAMI
8
8|39
"(Sen yürü ki millet arkandan yürüsün) hesabı oldu"
Mahalledeki ilk serayı kuran Necip Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşadığını ve seralarda işçi olarak çalıştığını söyledi.
9
9|39
Burada edindiği tecrübe sayesinde seracılık yapmaya karar verdiğini belirten Duran, şöyle devam etti:
"Kumluca'da sera kuracak çok fazla boş tarla yoktu, olanlar da pahalıydı. Kahramanmaraş'ta hem tarla ucuzdu hem kendi köyümüzdü hem de kendi işimizin sahibi olacaktık. "
10
10|39
Bir kişiden serasının demirlerini satın alıp köye döndüm ve 3 dönümlük sera kurdum. Ben köye döndükten 3-4 yıl sonra tersine göç başladı. 'Sen yürü ki millet arkandan yürüsün' hesabı oldu. Son 6 yıldır hızlı bir şekilde göç alıyoruz. Köyde 500 dönümlük sera kuruldu. Her yıl 100-200 dönüm artarak seracılık devam ediyor.
HABERİN DEVAMI
11
11|39
Bundan sonra daha da çok artacak. Tersine göç başladığı için seviniyoruz. Her taraftan büyükşehirlere göç varken, köyümüzden göç edenler tekrar dönüyor. Kendi işlerinin patronu oluyor."
12
12|39
Duran, 500 dönümlük seradan yıllık 15 bin ton ürün aldıklarına dikkati çekerek, "Bir köy için bu büyük gelir. Artık işçi bulamaz olduk.
13
13|39
Eskiden hep buradan işçi giderdi. Şimdi biz işçi bulamıyoruz. İnşallah ileride işçi transferi yapacağız. Almanya'nın bir zamanlar Türkiye'den işçi götürdüğü gibi biz de bu gidişle Afrika'dan falan işçi geçireceğiz. Suriye vatandaşları gittiği an burada işler biter. Çünkü başka işçi bulamıyoruz." diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
14
14|39
"Çocuklarımız köylerine dönüyor, yüzümüz gülüyor"
Kadıoğluçiftliği Mahallesi muhtarı Ümmet Güngör de herkesin birbirine örnek olarak bir dönüşüm başlattığını söyledi. Güngör, "İmece usulü yeni seralar kuruldu. Herkesin bir ekmek kapısı oldu. Eskiden herkes fabrikada çalışmaya gidiyordu, şimdi sahibi olduğu fabrikaya gidiyor. Buralar dumansız fabrika oldu. Üretilen ürünler kent merkezi ve komşu illere satılıyor." dedi.
15
15|39
Mahallenin en eski sakinlerinden 72 yaşındaki Cuma Güngör de yıllar önce geldikleri bu mahallede gölgesinde duracakları bir ağaç bile olmadığını belirterek, "Ağaç diktik, her yer gölgelendi. Şimdi de seralar kuruldu. Buraların çok çilesini çektik, şimdi de sefasını sürmeye çalışıyoruz. Eskiye göre çok rahata kavuştuk. Devletimizin desteğiyle çocuklarımız köylerine dönüyor, yüzümüz gülüyor." diye konuştu.
16
16|39
HABERİN DEVAMI
17
17|39
18
18|39
19
19|39
'Gülköy' ve 'Gülpembe'ye yoğun ilgi
Tüketicinin domateste köy lezzetini araması üzerine Türkiye'nin büyük tohum ıslah firmalarından biri, 'gülköy' ve 'gülpembe' çeşitlerini piyasaya sürdü. Domatesler, normal domateslerden bira daha fazla ücrete satılıyor
HABERİN DEVAMI
20
20|39
Firma, iki yeni çeşit domatesi piyasaya sürdü. 'Gülköy' ve 'gülpembe' adı verilen domatesler, şekli ve tadı bakımından köy domatesine yakınlığı nedeniyle tüketiciden ilgi görüyor. Şirketin ikinci nesil üyelerinden moleküler biyolog Güray Yüksel, yakın zamana kadar ıslah programlarını üreticinin belirlediğini söyledi.
21
21|39
Üreticinin, sektöre yön verdiği dönemden tüketicinin yön vermesine geçildiğini kaydeden Yüksel, "Son zamanlarda tüketici, lezzet konusunda taleplerini iletmeye başladı. Tüketici, domateste köy lezzeti aradığından buna yönelik ıslah programlarına geçtik" dedi.
22
22|39
LEZZETLİ, TÜKETİCİ İLGİLİ
Köy domateslerine ve pembe domateslere ağırlık verdiklerini anlatan Güray Yüksel, çalışmaların sonucunda tescillenmiş ürünlerin ortaya çıktığını söyledi. 'Gülköy' ve 'gülpembe'nin yeni çıkan domates çeşitleri olduğunu belirten Yüksel, 'gülpembe'nin pazarlarda yerini aldığını, 'gülköy'ün ise yeni tescil aldığını kaydetti.
HABERİN DEVAMI
23
23|39
Yüksel, "Tüketici, köy tadı arıyordu. Biz de 'Nerede kaldı o eski domatesler' karşılığını arıyorduk. Gülköy, köy domates ile pembe domatesin birleşiminden ortaya çıktı. Bu domateslerin kaynağı Anadolu. İki tür de çok lezzetli, tüketiciler ilgili. Pembe ve köy domatesini tüketenler tane domatesi es geçmeye başladı. Pembe ve köy domatesi, normal tane domatesin üstünde fiyata satılıyor. Üretiminde daha emek harcandığı için biraz daha pahalı diyebiliriz" diye konuştu.
24
24|39
ANTALYA'DA ÜRETİLEN DOMATESLER, İSİM VE ŞEKİLLERİYLE İLGİ ÇEKİYOR
Türkiye'de örtüaltı üretiminin merkezi Antalya'da son yıllarda modern tarım teknolojileri kullanılarak ar-ge çalışmaları 7-8 yılı bulan süreler sonrasında birbirinden ilginç, lezzetli, verimli ve dayanıklı domates ıslahları gerçekleştirildi.
25
25|39
Doğadaki domates türlerinden dayanıklılık, verim, görsellik, briks (şeker) oranı, lezzeti gibi özelliklerin bir araya getirildiği ıslah çalışmaları neticesinde elde edilen yerli tohumlardan üretilen ve son yıllarda market ve pazar raflarında da sıkça rastlanılan salkım, kokteyl, çeri gibi çeşitleriyle dikkat çeken domates türlerine yönelik talep de arttı.
HABERİN DEVAMI
26
26|39
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir firma tarafından yetiştirilen domatesler, 7-8 yıl süren ıslah çalışmaları sonrasında meydana geldi.
27
27|39
Kilosu 10-12 TL'yi bulan ve birbirinden ilginç isimlere sahip olan domatesler, yetiştirilme tarzlarıyla da diğer türlerinden ayrılıyor.
28
28|39
Gaziler Mahallesi'nde 62 kişilik uzman kadronun görev yaptığı 40 dönüm arazi üzerinde kurulu tesiste, 25 dönümlük fide üretim serası yer alıyor.
HABERİN DEVAMI
29
29|39
Kontrollü sulama ve ısıtma sistemleri ile yılda 70 milyon adet sebze ve çiçek fidesi üretimi yapılan tesislerde, birbirinden ilginç domates tohum ve fide üretimi de gerçekleştiriliyor.
30
30|39
Doğadaki domates türlerinden dayanıklılık, verim, görsellik, briks (şeker) oranı, lezzeti gibi özelliklerin bir araya getirildiği ıslah çalışmaları neticesinde elde edilen yerli tohumlardan üretilen ve son yıllarda market ve pazar raflarında da sıkça rastlanılan salkım, kokteyl, çeri gibi çeşitleriyle dikkat çeken domates türlerine yönelik talep de arttı.
31
31|39
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir firma tarafından yetiştirilen domatesler, 7-8 yıl süren ıslah çalışmaları sonrasında meydana geldi.
HABERİN DEVAMI
32
32|39
Kilosu 10-12 TL'yi bulan ve birbirinden ilginç isimlere sahip olan domatesler, yetiştirilme tarzlarıyla da diğer türlerinden ayrılıyor.
33
33|39
Gaziler Mahallesi'nde 62 kişilik uzman kadronun görev yaptığı 40 dönüm arazi üzerinde kurulu tesiste, 25 dönümlük fide üretim serası yer alıyor.
34
34|39
Kontrollü sulama ve ısıtma sistemleri ile yılda 70 milyon adet sebze ve çiçek fidesi üretimi yapılan tesislerde, birbirinden ilginç domates tohum ve fide üretimi de gerçekleştiriliyor.
HABERİN DEVAMI
35
35|39
Tüketicilerin farklı renk ve şekillerde domates tüketmek istediklerini belirten üretici Ali Rıza Akıncı, domatesler hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:
36
36|39
En kaliteli domates üretimi topraksız tarım denilen, yüksek teknolojili seralarda yapılıyor. Antalya'da üreticide domates 1 lira İstanbul'da markette 5 lira' şeklindeki değerlendirmeleri yanlış algı ve gerçek dışı. Türkiye'de son yıllarda domates çeşitliliği çok arttı. Artık tüketiciler rengi, çeşidi ve lezzetiyle çok daha farklı domates türleri tüketmek istiyor. Tane, bif- iri, pembe, çeri, oval çeri, salkım çeri ve salkım kokteyl domatesler artık günlük hayatımıza girdi.
37
37|39
Türkiye'de ileri teknoloji topraksız seraların yüzde 95'inde 'Bandita' denilen salkım domates çeşidinin üretildiğini, Türk tüketicisi ve ihracatçısı ile marketlerin en yakından tanıdığı çeşit olduğunu dile getirdi.
HABERİN DEVAMI
38
38|39
Genel adları 'kokteyl' ve 'çeri' domates olarak da anılan domateler; 'mikroskop', 'sindirella', 'romantik', 'şiir' ve 'çikolata' gibi isimlerle anılıyor.
39
39|39
Günümüzde ailelerin küçüldüğü ve yalnız yaşayanların arttığına dikkat çeken Akıncı, bu sebeple, pazar veya marketlerde 1 veya yarım kilo, 200-250 gram domates alan tüketici sayısının da ciddi oranda yükseldiğini dile getirdi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.