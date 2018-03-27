Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Seramiksan, antrenör Mustafa Suphi Doğancı ile yollarını ayırdı.

Seramiksan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Doğancı'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bülent Erkul, Doğancı ile güzel bir sezon geçirdiklerini bildirdi.

Doğancı'ya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Erkul, "Mustafa Suphi Doğancı'ya bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.