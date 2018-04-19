90'lar ve 2000'lerin başında ekranların aranılan sunucu ve oyuncusu olan Seray Sever evleniyor.Sever, uzun süredir birlikte olduğu Eray Sünbü l ile yarın gece Bodrum'da dünya evine girecek. Seray Sever için bu gece isteme töreni yapılacak.



Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek, yarın gece de Bodrum'da nikah kıyılacak.

Bu Konu İle İlgili Haberler