Serbest dalışta yeni dünya rekoru kırıldı

Erkeklerde Rus sporcu Alexey Molchanov´un 122 metreyle kırdığı dünya rekorunun ardından kadınlarda ise Slonvenya´dan Alenka Artnik 3 dakika 32 saniyede 95 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. İtalyan Alessia Zecchini 93 metreyle ikinci olurken, üçüncülüğü ise 85 metreyle Ukraynalı Natalia Zharkova elde etti. Kadınlarda Derya Can ise 80 metrelik derecesiyle dördüncü oldu.
CMAS Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Yarışları´nda ise kadınlarda birinciliği 66 metreyle Derya Can, ikinciliği 50 metreyle Bilge Çingigiray Aydın, üçüncülüğü de 47 metreyle Hong Konglu Suzanne Lim aldı. Erkeklerde birinciliği 63 metreyle Faslı Sıdahmed Talhımed, ikinciliği 60 metreyle Selahattin Akın, üçüncülüğü 60 metre ve zaman farkı ile Gökhan Şenses elde etti.
Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Kadınlarda yeni dünya rekorunun sahibi Alenka Artnik, "Çok mutluyum. Dalarken dünya rekoru düşünmedim. Sadece dalışa odaklandım. Bu tür dalışlarda sadece dalışa odaklanırsanız sonuç kendiliğinde gelir. Kaş çok mükemmel bir yer. Kaş´ı çok seviyorum" dedi.
- Serbest dalış
- dünya rekoru
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