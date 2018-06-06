Serbest piyasada altın fiyatları Çeyrek altın 314 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 192,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192,40 liradan, bin 266 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 287 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 257 liradan, 619 liradan alınan Yarım Ziynet 629 liradan ve 309 liradan alınan Çeyrek Ziynet 314 liradan satılıyor.

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