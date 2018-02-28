Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla buluşmak için bir restoranda geçen Sercan Badur, kendine yöneltilen sorulara, "Yeni başlayacak olan ‘Masum Değiliz’ dizimizin afiş çekiminden geliyorum. Dizinin çekimlerine başladık, mart ayında ekranlardaki yerimizi alacağız" dedi.

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