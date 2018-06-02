Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, yapacakları bu hamleyle sektöre can suyu vereceklerini belirterek, "Göreve geldikten sonra ilk adımı atçılarımıza can suyu vererek attık. 2 Temmuz'dan itibaren devreye alacağımız yeni uygulamayla 2018 yılında atçılarımızın geliri ilave yüzde 15 artışla 520 milyon liraya ulaşacak. Böylece geçen yıla göre atçıların gelirinde 90 milyon liralık artış olacak." diye konuştu.

Bu hamlenin sektöre yeni bir hareket getireceğine inandıklarını söyleyen Adalı, atçılık sektöründeki sıkıntıyı gidermeyi hedeflediklerini belirterek, atçıların talep ve şikayetlerinin çözüme kavuşması için beyaz masa uygulamasına geçtiklerini aktardı.

"AT HASTANELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

TJK'yı Avrupa'da ilk 3'e sokmak istediklerini vurgulayan Adalı şunları kaydetti:

"Vizyonumuz 2017 yılında 5 milyar lira olan ciromuzu 20 milyar liraya çıkarmak. Avrupa'da 5. dünyada 10. olan yerimizi Avrupa'nın ilk 3 sırasına kadar yükseltmek istiyoruz. Pistlerimizle ilgili yabancı uzmanlarla ciddi bir çalışma içindeyiz. Yenilenme ve bakım çalışmaları yapıyoruz. At hastanelerini hayata geçireceğiz. İlgili teknik ekipman ve personel ihtiyaçlarını tamamlayarak hizmete sokmak için düğmeye bastık. Bu yıl tamamlayacağımızı düşünüyorum. Antalya ve Erzincan ile hipodrom sayımız 11'e ulaşacaktır. Kamuoyunda atçılığın algısını değiştirmek istiyoruz. Eski filmlerde kalan köhnemiş anlayışı yok etmeye çalışacağız. Sosyal sorumluluk projelerine de önem vermeye devam ediyoruz. Terapi merkezlerinden yedincisini Elazığ'da hizmete açtık. Bugüne kadar 3 bin 96 çocuğa terapi binişi yaptırıldı. Çocuklar atların iyileştirici gücünden faydalandılar."

Serdal Adalı kendilerine yardımcı olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Varlık Fonu Başkanlığına teşekkür ederken, bayilerin sayısını arttırmanın da hedeflerinin arasında olduğunu sözlerine ekledi.