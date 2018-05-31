Sevgili Fenerbahçeliler; az sonra size yaşanmış bir öykü anlatıp bir soru soracağım. Bu sorunun yanıtını insanın en büyük adalet mekanizması olan kendi vicdanınızla değerlendiriniz lütfen.

Yaşanmış öykümüze geçmeden önce birkaç isimden bahsedeceğim. Bu isimler kimdir, kısaca anlatmam lazım.

El Katipzade Mustafa: Kuşdili Kulübü’nü Fenerbahçe’ye katmış; Fenerbahçe’nin bir spor kulübü olması konusunda ilk harcı koymuş, altyapı hamlesi ile Zeki Rıza Sporel dahil bir çok büyük futbolcunun Fenerbahçeli olmasını sağlamış, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri.

Rüştü Dağlaroğlu: Fenerbahçe’nin eski sporcusu. Yüzme ve sutopu şubelerini kuran yönetici. 2 dönem F.Bahçe genel sekreterliği yapmış ve Fenerbahçe Tarihi kitabını kaleme almış spor tarihçisi.

Müjdat Dağlaroğlu: Rüştü Dağlaroğlu’nun oğlu. Anlatacağım öyküyü aktaran kişi.

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Geçelim öykümüze;

F.Bahçe’nin 100. yılı için hazırlanan “Fenerbahçe; Bir Tutkunun Tarihi” adlı belgeselin 16. dakikası 20. saniyesinden itibaren başlayan bölümde geçiyor yaşanmış öykümüz; buyurunuz:

“3 Mayıs 1918 günü Fenerbahçe’nin çok özel bir konuğu vardı. Mustafa Kemal, arkadaşı Sabri Toprak ile Fenerbahçe’nin Kuşdili’ndeki kulüp binasını ziyarete gelir. Burada El Katipzade Mustafa Bey ile görüşür ve müzeyi gezer, ardından hatıra defterine şunları yazar: ‘Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifeinin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı kayd ile mübahiyim.

Ordu Kumandanı Mustafa Kemal..’

Gerisini Müjdat Dağlaroğlu’nun ağzından dinleyelim:

“Babam Rüştü Dağlaroğlu ile birlikte El Katipzade’yi ziyarete gittik. Ben Atatürk’ün kulübü ziyaretini, El Katipzade Mustafa’dan dinlemiş bir Fenerbahçeliyim. O gün Mustafa Kemal kulübü ziyaretini bitirdiğinde kendisini Moda’ya götürecek tekneye kadar gitmek üzere kulübün iskelesindeki kayığa binmiş. Kürekte de yine El Katipzade var. Tam o anda ayağa kalkmış ve sağ elini havaya kaldırıp ŞUNU SÖYLEMİŞ: Fenerbahçe Kulübü’ne ebedi muvaffakiyetler dilerim...

El Katipzade Mustafa bunu aktardıktan sonra babama döndü ve gözlerinden süzülen yaşlarla ‘Rüştü Beyciğim’ dedi; “O gün o anda Atatürk, Fenerbahçe’ye ebedi muvaffakiyetler dilememiştir. Ebedi muvaffakiyetler emretmiştir..”

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Kendisine “Fenerbahçeliyim” diyen herkesin, 3 Haziran Pazar günü sandığa giderken kendisine sorması gereken tek bir soru vardır: İster emir olsun ister dilek; Fenerbahçe’nin ebedi muvaffakiyetlere ulaşması hangi adayla daha mümkündür?

Allah’la baş başa kaldığında; vicdanınla hesaplaştığında bu soruya vereceğin yanıt, iradeniz olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun.