Dogma, sabit fikir ve istişare yeteneğinden yoksun olmak inovasyonun ve gelişmenin önündeki en büyük engeller. Bunlara bir de idefixler, geçmişten gelen bagajlar ile negatif bakış açısı eklerseniz gelişmeyi bırakın geriye gideceğiniz kesindir. Aykut Kocaman, iyi bir futbol adamı ve iyi bir teknik direktör... Ama asla büyük takım yönetecek kabiliyetlere sahip değil. Bugün kendisi, Türkiye’de Fatih Terim de dahil medya tarafından en çok desteklenen; özel yandaş medyası olan, kankaları ekranlarda ve gazetelerde kendisine tek laf söyletmeyen bir konumdadır. Tarihte görülmemiş biçimde başarısız geçen sezonlara rağmen takımın başına yeniden getirilmiş ve daha önceki 3 döneminde de olduğu gibi korkunç transfer yanlışlarına imza atmıştır. Çünkü futboldan zerre anlamayan başkan ile başkandan da beter beceriksiz olan kardeşi Kocaman’a; Konyaspor’da dahi açılmayacak krediyi sağlamışlardır. Yıldırım kardeşlerin açık kredisiyle birlikte belki de tarihte ilk kez Aziz Yıldırım’ın takıma neredeyse hiç karışmadığı bir dönem yaşanıyor. Yani dış ortam tamamen bir teknik direktör için uygun bir ortamdayken bile Kocaman ilerleyemiyor. Bir adım ileri 2 adım geri gidiyor. Çünkü dogmatik ve idefixlerle dolu. Aslında Rıdvan Dilmen hep bir örnek veriyor ve Kocaman için; “Sinüs Kosinüs hesaplıyor” diyor. Bu bile Kocaman’ın planlı biri olduğundan ziyade gelişime açık olmadığını gösteriyor. Gittiği her takımda yıldız isimlerle problemler yaşaması, tam anlamıyla “Buranın tek yıldızı ben olmalıyım” takıntısından kaynaklanıyor. İşler iyi gitse de gitmese de muhakkak ama muhakkak en az bir oyuncunun kadro dışı bırakılması da tipik bir Kocaman davranışı. Disiplin gösterisi de onun klasiklerinden. Bildiği tek oyun yapısının işlemediği söylendiğinde “Doğru oyun bu, siz bilmiyorsunuz” cümleleri de özgüvenden ziyade ‘fikir özgürlüğü’ne inanmamasıyla açıklanabilir. Kötü dönemlerde vücudunun her damlasından akan negatif görüntü, iletişim faciaları ve ötesi muhakkak ama muhakkak “tüm dünya bana karşı” arabeskliği de birleşince liderlikte açık veriyor. Dolayısıyla liderlik vasfı olmayan, takıntılı olduğu kesin olan, yanlışlarını tartışamayan birinin, başında bulunduğu bir yapıyı ileri taşıyamayacağı kesindir. Özgür düşünce yoksa gelişim de yoktur. Kocaman’ın büyük yapıları taşıma kapasitesi sadece bu nedenle bile olamaz.

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Şenol Hoca’ya tavsiye

Trabzon’daki protestoculara “Bunlar Fenerbahçelidir” diyen Şenol Güneş’e uzun uzun bir şey anlatmaya gerek duymuyorum. Kendisine, 10 Şubat 2017’de yazdığım “Geçmişini şifalandır Şenol Güneş” başlıklı yazımı bir daha okumasını öneriyorum.