Yaklaşık 450 kilometre uzaktan “iyi haberler” bekleyen; buna karşın elindeki 2.’liği de korumak isteyen Fenerbahçe, rahat ve etkili oynayan Konya karşısında Soldado- Fernandao ve Valbuena hattı ile çıktı. Amaç kazanmaktı. İlk 15 dakikada Volkan nefis 2 kurtarış ile takımını tuttu. Sonra Soldado’nun önderliğinde kurulan oyun dengesi ile yavaş yavaş stresi aştılar. “Şöyle olsaydı böyle olmalıydı” denilecek bir müsabaka değildi dünkü. Devreyi 2-0’la geçip İzmir’de de beraberlik sürdüğü müddetçe umutlar artacaktı. 37 kilometre uzakta eski kaptan, F.Bahçe adına her şeyi yaptı!! Bir penaltı yaptırmış ve bir de penaltı kaçırmıştı. 65’te Soldado 3-0’ı bulduğunda Bornova’dan çalınan penaltı düdüğü Kadıköy’e bomba gibi düştü.
Göztepe’nin kazma stoperi Kosanoviç’in Bafe’ye yaptığı penaltı ile gelen G.Saray golü, Kadıköy’ü de dağıttı. Yönetim protestoları, üst üste gelen Konya golleri derken, şampiyonluk için az da olsa beliren umutların yerini “Bir gol daha yiyip 4. olmayalım” korkusu aldı. Yönetimin kesin olarak istenmediğinin bir kez daha vurgulandığı bu maçın sonunda F.Bahçe Aziz Yıldırım ile müzmin ikinciliklerine bir yenisini daha ekledi.
20 yıllık başkanlık döneminde 10. G.Saray şampiyonluğunu gören ve “Tarihin En Başarılı G.Saray Başkanı” sıfatını kazanan Aziz Yıldırım; ezeli rakibine 2 yıldız; 2 Avrupa Kupası ve daha fazla taraftar sayısı ile başkanlığı devredecek. Fenerbahçe adına da olumlu dönem 3 Haziran sonrasında başlayacak.
Aykut Kocaman da yine Fatih Terim’e bir yarış kaybederek yerinin neresi olduğunu gösterdi.
AZİZ YILDIRIM
G.Saray formasına 2. yıldızı takmayı başardı.
ALİ YILDIRIM
Abisinden bile daha kötü futbol bilgisi ile yine getirdiği Aykut Kocaman kankası ile futbol şubesini yine başarısızlık dönemine imza attı.
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