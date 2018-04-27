İlk olarak Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını değerlendiren Çelikler, "Saygı duymak lazım. Camiasının yüzde 99'u bunu istiyorsa, sadece Divan Kurulu değil ve taraftar da bunu istiyorsa bir takım yaptırımları var, o yaptırımları da göze almışlar demek ki. 'Neden böyle yaptın?' diye zorlamamak lazım, özgür irade var, bir kulüp kendi kararını verebilir" ifadelerini kullandı.

57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçın neden tatil edildiğini anlamadığını vurgulayan Çelikler, " Fenerbahçe de çıkmazdı. Fenerbahçe böyle bir şeyi daha önce yaşamıştı ve sahayı terk etmişti. Kupadan men edilmiş ve iki yıl ceza almıştı. Burada en büyük problem hakem. Şöyle, önce Beşiktaş mı sahadan çekildi yoksa hakem tatil ettiği için mi sahaya çıkmadılar? Bunu Türkiye'de kimse bilmiyor şu anda. Gördük, Şenol Güneş soyunma odasına gidiyor, hakem peşinden sağlık memuru gibi 'Hocam, hocam' diyor, Şenol hoca bakmıyor ve sonradan maç tatil ediliyor. Ki o sırada yardımcıları falan içeri girmiş değildi. Önce Beşiktaş sahadan çekildi ve hakem Beşiktaş'ı sahaya çıkaramadığı için mi maç tatil oldu yoksa maç tatil edildiği için mi Beşiktaş çıkmadı? Bunun cevabı yok. Buranın çözülmemesi durumunda biz bu maçı daha çok konuşuruz. Çünkü Fenerbahçe, 'Beşiktaş sahadan çekildi, bizim hükmen galip sayılmamız lazım' diyor, Beşiktaş da tersini söylüyor" yorumunu yaptı.

"DEMEK Kİ ŞENOL HOCA TÜRKİYE'DEN AYRILDI, BEN BUNU ANLIYORUM"

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın açıklamalarını değerlendiren Çelikler, Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in Şenol Güneş'le ilgili haberini de yorumladı ve şunları söyledi:

"İki taraf da hükmen galibiyet, masada kazanmak istiyor. Fenerbahçe 'Tamam, madem öyle gelin' diyor, Beşiktaş ona da uymuyor. Kartal Yiğit'in bugün Gazete Habertürk'teki haberi doğruysa ki benim de istihbaratım bu yönde, demek ki Şenol hoca da Türkiye'den, Beşiktaş'tan ayrıldı... Çünkü seneye de gitmeyeceksin o zaman stada. Açık söyleyeyim 'Ben daha oraya gitmem' diye biliyorum ben, 'Ben daha Saracoğlu'na gitmem' şeklinde, demek ki artık Türkiye'den ayrıldı Şenol hoca, bunu anlıyorum ben. İleride görürüz ama Katar'a gideceği de gazetelere yansımıştı. Sene sonu bu tip şeylere de gebe. Derbi öncesinde bunların hepsinin detaylı şekilde yansımasını bekleyemeyiz ama Şenol hoca bundan sonra Kadıköy'e gitmeyecek, ben onu anlıyorum."

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KARARI DEĞİL, BEŞİKTAŞ'IN KARARI"

"Beni assalar o maça gitmem' çıkışı açıkçası, bilmiyorum... Sonuçta Beşiktaş'ın kararı bu, Şenol Güneş'in değil. Beşiktaş yönetiminin, Divanı'nın ve camianın kararı. Şenol hocanın da etkisi olmuştur ama camia aynı karara varmıştır. Yıldırım Demirören'i ve TFF'deki 6 Beşiktaşlı'yı ihraç edelim gibi gelişmeler konuşuluyor, bunun olacağını sanmıyorum. Ama Beşiktaş'ta bir gündem oluştu. Bir taraftan da iki gün sonra Galatasaray derbisi var."

"STRAPLER, SAHAYA ÇIKMAMA GEREKÇESİ OLARAK KULLANILDI"

Şenol Güneş'in kafasının kanadığına inanmadığını vurgulayan Çelikler, "Başının yarıldığını, kan aktığını görmedim. Kafa yarılmadıysa dikiş atamazsın, hiçbir şey yapılmaz. Dikiş yoksa sahaya çıkmama gerekçen ne? Sahaya neden dönmedin? 'Hocanın kafası yarıldı ve dikiş atıldı' diyorsun. Aykut Kocaman 'Kan falan yoktu' diyor, Aziz Yıldırım da 'Tiyatro oynandı' diyor. Ben de kanadığını görmedim, kanadığına inanmıyorum. Türkiye'nin yüzde 50'si 'Sana inanmıyoruz' diyor Şenol Güneş'e. Böyle bir kalabalık 'Sana inanmıyorum' dese dikişleri göstermez misin? Kolun değil, bacağın değil, göstermemen gereken bir yer değil ki. Staplerin de sahaya çıkmama gerekçesi olarak kullanıldığını düşünüyorum. Beşiktaş sahadan neden çıktı? Bunu biliyor muyuz? Hakem, 'Kafasına dikiş atıldığını' duydum diyor. Hakem, maçı Şenol Güneş'e o hadiseler olmadan da tatil etmeliydi. Ben maçı neden tatil ettiğini sormuyorum, diyorum ki 'Maçı tatil etme gerekçen ne?' Raporuna göre 'Temsilci, Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığını bana söyledi' diyor. Temsilci öyle bir şey yazmamış. Sen hakemsin, hakem" ifadelerini kullandı.

OLAYLI DERBİDE KUMPAS VAR MI?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'ye kumpas yapıldığıan yönelik açıklamalarını değerlendiren Çelikler, "Burada kumpas yok, krizi yönetememe var. Aziz Yıldırım'a kumpas konusunda katılmıyorum. Kumpas olsa 3 kişi tutuklanmaz. Örgütsel olsa 500 kişi tutuklanır. 1453 Kartalları diye bir grup kurulmuştu ne oldu onlara? Tasfiye oldular. Ne oldu grup? Yok. Kumpas o, Beşiktaş'a kumpas vardı. Burada kumpas falan yok. Ama Şenol Güneş'e de inanmıyorum. Maç tatiline itirazım var mı? Federasyon başkanı ben olsam, hakemim daha ikinci korner atışında maçı tatil eder. Bunların hepsi ayrı ayrı konular. Toparlayayım, bir, bence kumpas yok, bildiğin holiganizm var, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık ceza da azdır. İki, hakem hakem olsa daha ikinci korner direği mevzusunda maçı tatil eder. Ama hakem, hakem değil, hakim de değil. Maçı da tatil etmeyecekti, Şenol Güneş'in arkasından yaveri gibi içeri girdi sonra da çıkamadı. Dikişe de inanmıyorum. Benim özetim bu. Maçın tatil edilmesi, neyi gerektirir? Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyetini gerektirir. Maç, Beşiktaş'ın sahadan çekilmesiyle sonuçlandıysa, Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyetini gerektirir. Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden ne şiş yansın ne kebap dendi, Beşiktaş da kabul etmedi. Maç 0-0 tescil edilse Beşiktaş itiraz etmezdi" dedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Serdar Ali Çelikler, bu pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçını da değerlendirdi. Beşiktaş'ın bu atmosferde derbiye konsantre olmaya güçlük çekebileceğini vurgulayan Çelikler, "Beşiktaş maça nasıl konsantre olacak soru işareti. Galatasaray, 1 haftadır rahat ve maça hazır görünüyor. Beşiktaş'ın nasıl çalışacağı çok önemli, maç sırasında yaşanacaklar çok önemli. Şampiyonluk derbisidir. Ben maçın favorisi olarak her zaman yüzde 1, yüzde 2 farkla ev sahibini görüyorum. Ama Beşiktaş, ligin en kaliteli ve tecrübeli takımı durumunda. Galatasaray'ı da geçen sene yendi Türk Telekom'da, bu tip deplasmanları iyi oynuyor. İki yıldır o stattan 3 puanla dönüyor. Yine aynısı olabilir mi? Elbette. Ama bu işlerle uğraşmaktan oraya bakabildi mi Beşiktaş, bilmiyorum" yorumunda bulundu.

Çelikler, sözlerini son 4 sezonda üst üste 4. kez THY EuroLeague'inde son dörde (Final Four) kalan Fenerbahçe Doğuş'un başarısını da değerlerlendirerek noktaladı. Çelikler, şunları söyledi:

"Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in abilerinden birisi. Tebrik ediyoruz. Daha sezon başında kendisine soran arkadaşımdan duydum, Obradovic, 'Geçen seneki aynı takımlar olur, biz, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova olur. Biz ve Real Madrid final oynarız, ne olur bilemem' demiş. Orada Zalgiris Kaunas'ı hesap edememiş. Final Four, Fenerbahçe'nin, THY EuroLeague'in abilerinden olduğunu gösteriyor. Aziz Yıldırım, bilmediği spor dallarında başarılı bir başkanlık yapıyor."