Serdar Ali Çelikler: Cüneyt Çakır yerine Maziç’i atayın, rahatlayın

Yıldırım Demirören Habertürk’te dün yayınlanan haberinde şöyle demiş: “Her hafta darağaçlarına asılıyoruz. Her hakem hatasında TFF suçlanıyor.”

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Yıldırım Demirören daha fazla hakem hataları üzerinden ‘yıpratılmak’; kendi tabiri ile ‘darağacına asılmak’ istemiyorsa ilk fırsatta Yusuf Namoğlu’nu görevden almalı ve hemen “Derbilerde ve kritik öneme haiz maçlarda yabancı hakem getireceğiz” açıklaması yapmalı.

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Bakınız Cüneyt Çakır hafta sonu derbiye atandı. Şimdi sıradan olması gereken bir hakem atamasının geldiği noktaya bakalım:

Önce Doğan Haber Ajansı’nda, bir haber ajansında asla olmayacak bir şekilde “duyum”a dayalı bir haber yayınlandı. Habere göre maça Cüneyt Çakır atanacaktı ama F.Bahçe bastırınca maçın hakemi Fırat Aydınus olarak değiştirilmişti. Haberde 5N1K namına tek bir detay yokken açıkça Twitter tırıvırısı olması gereken bu duyum, koskoca haber ajansında yer alınca millet sosyal medyada “Vay Fener vay...” bağırışlarına başladı.

Klasik olarak öğleden sonra maçın hakemi açıklandı: Cüneyt Çakır... Belli oldu ki Çakır atanacaktı ama tepkileri azaltmak isteyen MHK, Fırat Aydınus üfürmesini DHA’ya en hafif tabirle yedirmişti.

Perşembe sabahı saat 09.00’da İddaa oranları değişti. G.Saray’ın galibiyet oranı 1.85’ten 1.70’e çekildi. Beraberlik 2.90’dan 3.20’ye; F.Bahçe galibiyet oranı ise 3.10’dan 3.40’a çıktı. Saat 12.41’de ajanslara maçın hakeminin Cüneyt Çakır olduğu bilgisi düştü. İddaa oranlarının değişimini Çakır ile ilişkilendiren Fenerliler bu kez başladı, “Vay G.Saray vay...” demeye...

Çakır’ın TT Stadı’ndaki son yönettiği derbide (Sneijder’ın 2 gol attığı maç) yarım metre taca çıkan toptan sonra gelişen atakta Fener’in Alper’le gol attığını da unutmadı tabii ki G.Saraylılar..

Ha keza Antalya maçındaki katliam da Fenerliler’in dilindeydi.

Özetle G.Saraylılar’a göre; “Çakır Fener’le barışmaya”, Fenerliler’e göre ise “G.Saray’ı şampiyon yapmaya” gönderilmişti.

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Şimdi Cüneyt Çakır pazar günü dünyanın en iyi performansını da gösterse artık geçmiş olsun. Hakemlere güven sıfırın altında, Cüneyt Çakır’a zaten yok. Üstelik MHK adamı atayabilmek için ‘uydurma’ haberlere ihtiyaç duyuyor. Eh şimdi bu MHK varken, bu kadar kötü Türk hakemliği referansı varken hala ve hala “Türk hakemlerine güveniyoruz” söyleminin hayatta bir karşılığı yok. Ülkede yayıncı kuruluş yabancıyken; yayıncı kuruluşun derbilere yabancı yorumcu getirttiği görülüyorken, takımlarımız artık 11 yabancı ile maçlara çıkabiliyorken, hakem eğitimcilerin de yabancı olabildiği bir ortamda artık sadece hakemlerin ‘yerli’ kalmasında ısrar etmek hayatın olağan akışına ters. Artık bu güvensizlik ortamını daha da büyütmemek için yabancı hakem çağrılması konusunu çok ciddi bir şekilde tartışmalıyız.

Demirören’in görev süresi çoktan bitti. Ankara’daki futbol fotoğrafından çıkartıldı. Yerine uygun aday bulunduğunda koltuğu devredecek. Ama o süreyi uzatmak istiyorsa, yabancı hakemi gündeme alması şart.