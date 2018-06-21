Ali Koç, başkan olarak sadece Aziz Yıldırım’ı değil, topuyla tüfeğiyle Aziz Bey’e yanaşma yapan medyayı da yendi ya bu “bir kısım medya”nın yangını sönmedi. Desteklerinin bir işe yaramak şöyle dursun, Ali Bey’e yaradığı görülünce ‘etkinliklerinin’ de ‘hikaye’ olduğu ortaya çıktı.

Seçim açık farkla değil de 3-4 bin oy farkla bitse bunlar yeni seçimin ve Aziz Bey’i yeniden geri getirmenin derdine düşeceklermiş belli ki... Ama Sarı-Lacivert sağduyu; zamanında başkanına neden sahip çıktıysa; o zaman ‘o medya’dan etkilenmediyse şimdi de ‘bu medya’yı hiç sallamayıp; “Bunlar savunuyorsa Ali Koç’a oy verelim” dediler. Aynı sağduyu sahipleri mevcut başkanlarına da sahip çıkacaklardır. Şimdi meydanı boş bulan bu bir kısım medyanın bazı kalemşörleri bazı söz söyleyebilenleri yenilgiden sonra kuyruğu dik tutabilmek adına ‘Aykutperest’ oldular. Ali Bey; “Art arda 2 hezimet olmasın; artık o kadarı da ayıp olur” diye düşünmüş olacak ki Kocaman işini sürüncemeye bıraktı. Bu esnada bu medya cambazları, Aykutçu görünümlü Ali Koç düşmanlarına uyan bir takım saf Fenerbahçeli de daha 6. günde mevcut başkana sallamaya başladılar. Nitekim olması gereken oldu. Zaten böyle olacaktı.

Ama daha ilk görüşmede “Devam edeceğim” yalanını sızdıran Kocaman’ın manüplasyonuna bir kez daha kanan çoğu Fenerbahçe muhabiri de açığa düştü. Son güne kadar Cocu’dan da haberleri olmadı. Fernandao’nun gidiş de sızmadı. Şimdi Aykut hocaları da gitti. Fenerbahçe taraftarını iyi tanımak lazım. Onların ruhunu bilmek lazım. Onlara rağmen hiçbir şey olmaz artık. Bunu Ali Koç da denerse o da kaybeder. Dolayısıyla bir takım dengeler; ricalar; kankalıklar; emirler ya da yönlendirmelerle istediklerini yapamayacakları dönem başladı. Aykutperest görünümlü Aziz Yıldırım özlemcilerine, Ali Koç düşmanlarına son bir tavsiyem var: Acınız büyük, 15 günde 2 hezimet yaşadınız anlıyoruz ama artık devir değişti, Fenerbahçeli kendi devrimini yaptı. Onları tanımaya; anlamaya çalışın. Onlardan başka ağa onlardan başka paşa tanımayın. Bu Sarı-Lacivert sağduyunun kendi kendine yaptığı demokrasi devrimini artık anlamanız gerekiyor.

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‘AYKUT HOCA, MİLLİ TAKIM’A’ KAMPANYASI

Aziz Yıldırım’ın yanında 5 kişi varsa o kişilerden birinin istihbaratıdır: Aziz Bey seçilseydi, Kocaman’la çalışmayacak; Ersun Yanal’ı getirip taraftarla arayı sıcaklaştırmaya çalışacaktı... Ex başkana yakın isim Alaattin Metin de “Seçilse Jorge Jesus ile anlaşacaktı” dedi. Her ne kadar Jesus seçimden önce kontrat yaptıysa da Kocaman’la devam etme niyetinin olmadığı açıktı. Ali Koç da devam etmemeyi tercih etti. Şimdi tüm spor kamuoyu “Aykut Kocaman, Milli Takım’a” kampanyasına hazır olabilir. Bekleyiniz ve görünüz.

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SUYUN 10 LİRA OLDUĞU YERDEN NASIL TRANSFER YAPILACAK?

Avrupa’da su 2 Euro... Adamların 2 lirası. Ama bizim için 10 liradan fazla. Suyun 11, 12 lira olduğu yerden transfer yapmaya çalışacak yönetimler. TL kazanıp Euro harcayacaklar. FFP belası; faiz yükü bir yana bu kur farkı ile transfer yapacaklar. Her takım taraftarı için söylüyorum: Lale Devri bitti beyler; zorlamayın yönetimlerinizi!..