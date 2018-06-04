Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Serdar Ali Çelikler'in değerlendirmesi de gündeme oturdu!

Ali Koç'un geleceği düşünmesine ve vizyonuna vurgu yapan Serdar Ali Çelikler, 'Vasat'ın kaybettiğini dile getirdi. Serdar Ali Çelikler'in ses getiren değerlendirmesi şöyle:

"Ali Koç kazandı, Aziz Yıldırım kaybetti. Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti. Tevazu kazandı, kibir kaybetti. Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti. Sosyal medya kazandı, ne hikmetse (!) birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti. Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti. Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti. Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen kulübü geçim kapısı görenler kaybetti. Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti. Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti. Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti. Modernizm kazandı, cahillik kaybetti. Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti. Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti. Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti. Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti. Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti. Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti. Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti. Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti. 'Rakibimize kalite gelsin' diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, 'Aziz kalsın, martta şampiyonuz' diyenler kaybetti. Türk futbolu kazandı, 'kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim' diyenler kaybetti. Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti. Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti. Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti. Sanatçıların hemen hemen hepsi kazandı, 'numaracı'lar - 'taklacı'lar - 'kerameti kendinden menkul sosyal medyacı' fenomenler kaybetti. İyilik kazandı, organize kötülük kaybetti. Ve nihayet bu tarihi derbiyi Fenerbahçe kazandı.. Türk sporu kazandı... Demokrasi kazandı... Türkiye kazandı... Umutsuzluk kaybetti. Güneş doğdu... Hoşgeldin Ali Başkan..."