Vay şerefsiz Piero seni vaaay!

-Fenerli olduğun belli ama çizgileri çekerken üzerindeki formanı çıkar!

-Aziz’in köpeği Piero seniii!

-Sen nasıl olur da F.Bahçe lehine ‘gol’ dersin ha!

-Senin o yapay zekana tüküreyim; bilmiyor musun ki bu ülkede medya Fenerlidir!!! Sen de tüm FENERLİ MEDYA!!! gibi “Çizgiyi geçmeyen topa gol verdiler” vaveylasına katılsaydın ya.

-Ulan Piero, sen ne aptal cihazsın; bu ülkede Fener lehine bir şey söylenir mi? Erman Hoca’nın senin teeee 4 -5 versiyon öncende olup olmadığı da belli olmayan bir anısı nedeniyle (ki Erman Toroğlu iddia ettiği ‘oynama’-’müdahale’ meselesinin hangi takımla alakalı olduğunu hiç söylemedi) zaten mimlisin... Ne işin var Fener ile?

-Demeliydin ki: “Karcemarkas topu çizginin 150 cm önünde tuttu asla gol değil!” Hatta sana yeni veri yüklesinler; Fener’in şutlarının gol sayılması için topun çizgiyi geçmesi yeterli sayılmasın; topun dip fileye tam olarak değmesi kıstas alınsın!

-Neyse Piero’cum bunca yıldır bu ülkedesin ama hala çözememişsin bizim FENERLİ SPOR MEDYAMIZI! Bu ülkede Fener lehine bir şey söylediğinde karşındakiler “Dünya düz”dür bile der. Adam ol akıllı ol, bundan sonra Fener lehine bir şey söyleme sakın! Bu kıyağımı da unutma.

-TAM 5. KEZ ‘SON KEZ ADAY’

-Önce bundan 1 ay evvel birden bire ortaya çıkan “Aziz Yıldırım’ın Yandaş Medyası”nda dillendirilmeye başlandı: Son kez aday... “Azizbahçeli dernekler de “Son bir kez...” açıklamalarını patlatmaya başladı. Nihayet başkan kendisi de söyledi: “Bu seçimde son kez...”

-Aziz Bey’in alttan gelen dip dalganın etkisini hafifletme amaçlı söyleyeceği “Son bir kez adayım” propagandasını duymaya devam edeceğiz belli ki.

-Sadece küçük bir arşiv çalışması

- 1998 BAŞKANLIK SEÇİMİ: “2000 Yılında şartlar ne olursa olsun aday olmayacağım.”

- 1 TEMMUZ 2001: “Sağlık nedenlerinden dolayı görevimi noktalıyorum.”

- 25 HAZİRAN 2006: “Artık çok yoruldum. Nöbet değişikliği zamanı geldi.”

- 24 EKİM 2015: “Mayısta başkanlığı bırakıyorum.”

- 6 NİSAN 2018: “Bu seçimlerde son kez adayım.”

Söyleyeceklerim bu kadar...

TL SÖZLEŞME DÖNEMİNE GEÇİLMELİ

Artık deniz bitti. Ödemelerinizin en büyük payı oluşturan para birimi Euro... Alacağınızın en önemli para birimi dolar. Bilançolarınız TL. Böyle ekonomi dönmez, dönemez. Kulüpler; hemen bir araya gelin ve özellikle Türk oyunculara ödenecek meblağları TL’ye çevirin. Avrupalı olmayan yabancı oyuncularınıza da muhakkak dolar ödeyin. Bu kadar oynak kurda hiç olmazsa kur zararlarınızı minimize edin. Kulüpler Birliği bu konuda acil karar almalı; yoksa 3 farklı para biriminde bir işletme döndürmezsiniz.