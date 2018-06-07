Ali Koç’un başkanlığı F.Bahçe’ye hayırlı uğurlu olsun. Bu dönem bambaşka bir devrin başlangıcıdır. Bu yeni devir, sadece F.Bahçe’yi değil, Türk futboluna da Türk sporuna da pozitif etki yapacak. Eski Türk futbol figürlerinin tek tek azaldığını, azalacağını ve yok olacağını, yeni figürlerin ortaya çıkacağını göreceğiz. Medyada da yeni okumaların, bakış açılarının gelişmesi gerekliliği ortaya çıkacak. Eski tip yorumculukların sonlanacağını yaşayarak göreceğiz.
F.Bahçe açısından ise hemen ve anında pozitif etkisini göstermiştir. Yıllardır camianın üzerinde bulunan ölü toprağı kalkmış, negatif enerji yok olmuştur. Basketbol maçında ‘Bindirilmiş Kıta’ taraftar grubunun yerine üniversite öğrencilerine tribün ayrılması çok şık bir harekettir. Bundan sonra bu pozitif etki yeni sezona yansıyacaktır. Önemli olan yeni yönetimin bu pozitif enerjiyi sahaya yansıtabilecek takım yöneticilerini bulmaktır. Enerjisi düşük, suratından düşen bin parça bir hoca, dünyanın en iyi hocası dahi olsa tercih edilmemeli; heyecanlı ve bu enerjiyi kinetik hale çevirebilecek motor kuvveti sağlayacak bir takım lideri doğru seçim olacaktır.
SİZİ GİDİ BİR KISIM MEDYA SİZİ!
Ali Koç seçimi medyaya rağmen kazandı. Hemen hemen her TV ve gazete, özellikle seçim yaklaştıkça doğrudan ‘Aziz Yıldırımcı’ şeklinde davrandı. “Koç çekiliyor” yalanları servis edildi. Aziz Yıldırım’a 3, Koç’a maksimum 1 sayfa ayrıldı. Türkiye’nin en büyük reklamveren grubunun temsilcisine yapıldı bunlar. Bu seçim, sosyal medyanın konvansiyonel medyayı adeta dövdüğü bir seçim de oldu aynı zamanda. ‘Ferman medyanınsa sosyal medya bizimdir’ diyerek şahane bir çalışma yaptılar. Sayın Başkan’ın da zafer sonrası tanıttığı gibi, 23 yaşındaki bir koordinatörün önderliğindeki ekip; koca koca medya gruplarının etkinliğini sıfırladı. Hiç tevazu gösteremeyeceğim. Bu dönemde ben ve bir iki yazar dışında bu saçmalığa karşı durabilen olmadı. Bu elbette mensubu bulunduğum grubun hareket alanı tanımasıyla da alakalı.
Kimse kusura bakmasın, hemen hepsi dostumuz arkadaşımız ama G.Saray seçimlerinde Dursun Özbek’i; F.Bahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım’ı destekleyen spor medyası, ciddi kan kaybetmiştir. Habertürk, Ali Bey’in de ziyaretinde söylediği gibi F.Bahçe seçimlerinde ortada durmayı başardı. Spor medyası bu kan kaybını; bu ‘olmadığı belli olan’ etkinlik numarasını daha fazla sürdüremez. Dip dalgaları çözebilmeli; değişimi hissedebilmeli en önemlisi insanların aptal olmadıklarını kavramalıyız. Ayrıca artık sosyal medya gibi çok önemli bir rakibimiz varken. Seçimden sonra bir de baktım ki tamamen sallama “Ali Bey yapamaz” yorumları yapılan ekranlarda Koç güzellemesi yapılıyor. Ali Bey’in bir tek toplantısını vermeyip; Aziz Bey’i her gün manşete taşıyan televizyonlar mazbata törenini canlı veriyor. Ben de bıyık altından gülümseyip “Sizi gidi bir kısım medya sizi” dedim. Artık taraftara rağmen bir şey yapılamayacağı; kongre aktörlerinin hikaye olduğu hem G.Saray hem de F.Bahçe seçimlerinde ortaya çıktı. Umarım spor medyamız da bu 2 ağır mağlubiyetten gerekli dersi çıkarır.
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