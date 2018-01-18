Yaklaşık 2,5 yıl önce bir yazı yazmış ve “Kulüplerimizin yerinde olsam Çin’de ofis açardım” demiştim. Çin’deki büyük potansiyelden yararlanmak gerektiğini ifade etmiştim. Bugün memnuniyetle okuyorum ki Beşiktaş, Çin’de attığı tohumları büyütüyor. Günün birinde Beşiktaş, Çin’den yatırım alırsa sürpriz sayılmasın. Geçen hafta da bir yazı yazdım ve kulüplerimize yeni bir gelir kaynağı olarak ‘kripto para’ üretmelerini tavsiye etmiştim. Kamuoyunda ağırlıklı olarak Bitcoin olarak bilinen kripto para üretimi ile ilgili yazımın ardından bilhassa yurtdışından önemli tepkiler aldım. Yazılımcı bir okurum, Viyana’daki bir şirkette bunun gibi bir proje geliştirdiklerini ve en önemli hayallerinin Beşiktaş adına bir kripto para üretmek olduğunu söyledi. Demem o ki kulüplere bir kez daha altını çizerek önermek isterim ki kripto para üretimine, finans dünyasına girin. Başka kurtuluşunuz yok.

‘BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON YAPILACAK’ MI?

Açık konuşmak gerekirse Arda’nın transferi tamamen Başakşehir’in üstüne kalmış bir transferdir. “Bu çocuğu kazanmalıyız” saikiyle harekete geçen siyaset-ticaret-futbol üçgeni; Beştepe-Riva-Kulüpler ekseninde dönüp dolaşan çeşitli konuşmaların ardından Turan, Türkiye’ye geldi. Beşiktaş yerine rotayı Başakşehir’e kırması ise Mehmet Ağar’ın kendisine yaptığı “Bir gün Galatasaray’a döneceksin. Efsaneni bitirme” tavsiyesiyle oldu.

Turan’ın transferinin ardından futbol kamuoyu “Başakşehir şampiyon yapılacak” dedikodusuyla çalkalanmaya başladı. Bana da “Sen haftalardır, daha ortada Arda yokken ‘şampiyonluk adayım Başakşehir’ demiştin. Ne biliyorsun?” soruları gelmeye başladı. Benim bildiğim şey şu, bir takım istediği kadar iteklensin takım iyi değilse şampiyon falan olamaz.

Başakşehir kadro olarak gayet iyi. Ayrıca iyi takımlar. Öte yandan Arda ile de güçlendiler. Benim şampiyonluk favorim hala Başakşehir. Ama ‘yapılacak’ dedikoduları dolayısıyla değil, iyi kadrosu iyi bir teknik adamı olduğu için.

600 BİN EURO MALİYETLİ OYUNCUYA TALİP YOK

Her kulüp oyuncu arıyor. Hepsinin ağzında da aynı laf: Paramız yok... Geçen gün bir menajer dostum aradı ve aynen şunu dedi, “Toplam 600 bin Euro maliyetli oyuncu var talip yok. Kulüpler reddediyor...” Yani bonservisi ve yıllık maliyeti sadece 600 bin Euro olan milli bir oyuncu için en az 5 büyük kulübümüz “İlgilenmiyoruz” demişler. Şimdi anladınız mı kulüplerimiz neden batık? Korkunç bir yolsuzluk ve hırsızlık var ve bu kirli düzen herkesin işine geliyor.