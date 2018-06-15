Sayın Ali Koç başkanlığınız tekrar hayırlı olsun. Çok ciddi bir devrimin ana öznesi oldunuz. Fenerbahçeliler; 20 yıllık “yıkılmaz” denen iktidara karşı kendi demokrasi devrimlerini yaptılar, siz de bu büyük uyanışın aktarıcısı ve temsilcisi oldunuz. 20 yıllık düzene alışmış dahili ve harici bedhahlarınız muhakkak olacaktır. 20 yıllık Aziz Yıldırım düzeni bir yana, alışılmış kısır kaotik ortam hastaları; vasat seviciler; istese de gelişemeyecek kapasitesizler; kasaba kurnazından hallice yanar döner medya leşgerleri; doğrudan düşmanlık göstermeseler de neyin ne olduğunu anlayana kadar size ‘çakacaklar.’ Ali Koç’a çakmayı-saldırmayı basın özgürlüğü sanacaklar. Yanı sıra zeki ve gerçekten becerili Galatasaraylı Beşiktaşlı kanaat önderleri sadece Fenerbahçeli olduğunuz için; kurnaz Fenerbahçeliler ise “alan bulmak” adına olsun; ciddiye alınma kaygısı olsun yahut sözleri dinleniyor algısı sürsün diye size “iyi niyetli görünümlü” salvolar yapacaklar.

Artık F.Bahçe başkanısınız ya;

■ Aziz Bey’e ‘aa’ diyemeyenler sizin üzerinizden iktidar kovalayacak.

■ Comolli ve muhtemelen gelecek olan yabancı hoca ile ‘anlaşamayacak’ yes-no’dan ötesini bilmeyen ‘enseye tokat’a alışmış F.Bahçe muhabirlerinin bir kısmı, Aykut Hocaları ve İsmail Abi’lerinden sakındıkları “habercilik” dürtülerini ortaya koyacaklar. Yalan yanlış istihbaratla sayfa dolduracaklar.

■ Başarısız olursanız sorun yok. Ama başarılı olursanız “Bu Ali Koç gitmeden Türk futbolunda düşmanlık bitmez” martavalları yazılacak. Şimdiden “Bu Ali Koç da Aziz Yıldırım’dan beter çıktı” cümlesini duyacağınızdan emin olun. Hatta bu konuda bu cümleyi ilk kimin kuracağına dair bahse girin. G.Saray ve Beşiktaşlı yazar-yorumcular başarılı Fenerbahçe başkanı sevmezler. Sizi de sevmeleri ancak çook başarısız olmanızla mümkün. Hatırlayınız ilk 5 senesinde Aziz Başkan’dan iyisi yoktu onlar için.

■ Başarılı da olsanız en az ilk 2 yıl aportta bekleyen Azizbahçeliler her fırsatı değerlendirecekir. “Para verdi mi?”den; “E hani”ye kadar birçok saldırıya hazır olun.

■ En mühimi eğer takım iyi giderse bu asla sizin iyi takım kurmanızdan; doğrularınızdan olmayacaktır. Türkiye’nin çok Fenerli medyasına(!!) göre Fenerbahçe ancak paralı başkanlarının herkesi satın almasıyla şampiyon olabilir!! Haa şampiyon olamazsanız da siz beceriksizlikle suçlanırsınız.

■ Türk medyasında tekaüt futbolculardan oluşan ‘Yerli Teknik Adam Savunucu Timi’ çok etkili bir ekiptir asla ihmale gelmez. Hakikaten futbolu bilen ve işi sadece yorumculuk olan takım v.s kovalamayan birkaç saygın isim hariç, dünya futbolundan bihaber bu isimler, “Bizim hocalarımızın yabancılardan bir farkı yok” yalanını ısrarla söylerler. ‘Türk Teknik Adam Savunma Timi’ yabancı hocanızı da Comolli’yi de yerden yere vuracaktır. Siz siz olun Aziz Bey’in yaptığı hatayı yapmayın. Hocayı da Comolli’yi de bu tim ile ayda 1 buluşturun. Konuşsunlar birbirlerine ısınsınlar. Yine “takım arkadaşları” kadar savunmasalar da daha az saldırgan olacaklardır.

■ Aykut hocaları basın toplantısı yapmadan giderken “anlayış timsali olan” muhabirler; yabancı hocanıza acımasız sorular soracaktır. İletişimde bu noktayı asla atlamayınız. Hocanızın yanında oturacak kişi muhabirlerin cemayüzevvelini bilen biri olsun.

■ Tribünlerde en az 1 yıl Azizbahçeli ekip yer alabilir. Provokasyonlar size yazar; bu konuya da azami özen göstermeniz gerekir.

■ Türkiye’de diğer başkanlarla ya da futbol aktörleri ile iyi geçineceğinizi biliyorum. Ancak bazen hakem ya da TFF karşıtı demeç ihtiyacı hasıl olacaktır. Bu durumlarda anında “Ohooo Ali de başladı bu işlere” denilecektir; aldırmayın. Gerekeni yapın.

■ Aileniz-şirketleriniz ister istemez karıştırılacaktır. Hakem hatası ile galip gelinen bir maç sonrası bugüne kadar hayatta hiçbir karşılığı olmayan boykot çağrıları illa ki olacaktır. Ancak daha vahimi bazı TV’lerde şirketiniz ya da ailenizle alakalı komplo teorileri kesin olarak dillendirilecektir. Buna şimdiden hazırlık yapın.

■ Eğer futbolcularınız; hocanız ve Comolli konuşursa yorumcu taifesi o oranda az konuşur bunu unutmayın.

■ Türkiye’de medyanın; hele hele spor medyasının bir gücü olmadığı en başta sizin seçiminizde ortaya çıktı. Sosyal medyayı ihmal etmeyeceğiniz kesin. Ama orada da korsan iletişim yerine açık iletişim etkili olacaktır. Ona buna küfreden hokkabazları da artık barındırmayın.

■ Fernandao transferinde de görüldü ki dışarıya en ufak sızma olmuyor. Tüm gazeteciler ayakta uyudu. Bu çok iyi. Aynen devam. Yalnız bir süre sonra haber alamayan; hatta haber alamaması bir yana kulüple ilişkisi kesilmesi gereken bazı muhabir ya da yorumcular; yalan haber uydurabilir bunlara karşı da dikkat edilmesi gerekir.

■ Ve nihayet; siz ne yaparsanız yapın sizi sevmeyecek en az yüzde 25-30’luk bir kesim olacak. Saflarınızı sık tutmak. Sizi o göreve getiren ve arkanızda duracak olan Fenerbahçelilere verdiğiniz sözleri tutun yeter.

ARÇELİK KAHVE MAKİNESİ KİM?

Hep söylerim; başarı global düşünceden geçiyor. Global düşünüp yerel davranmaktan yani. Elektrikli ısıtıcı ve pişirici üretmek global düşünceyi takip etmektir. Türk kahvesi makinesi yapmak tam bir glokal inovasyondur. F.Bahçe yönetimi son derece önemli isimlerden oluşuyor. Finans dehası Şaban Erdikler gibi mesela. Perakende ve pazarlama ustası Tankut Turnaoğlu mesela. Taraftar organizasyonu Semih Özsoy da belli ki. Peki sportif direktör ve hocanın yabancı olduğu yerde 3 hafta art arda aleyhte hakem hatası olursa AntiFenerli Yusuf Namoğlu ve taifesine ‘ne oluyor abicim’ diyecek kişi kim? Yani yönetimde Türk kahvesi makinesi eksik gibi. Umarım yanılıyorumdur.