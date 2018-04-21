Maçın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, ''Zor deplasmandı. Artık ligde kolay maç kalmadı. Final maçlarına girdik. Maçı kendimiz zora soktuk. İşi ilk yarı bitirebilirdik. Rodrigues’in şutu gol olsa iş buraya gelmeyebilirdi. Sinan oyuna girerek golünü attı. Beşiktaş maçı artık çok daha önemli bir hale geldi. Kendimiz gibi oynayıp kazanmak istiyoruz. Hakem penaltı verdi ama bitti gitti. Biz 3-2 galip gelmesini bildik. Pozisyonlar Türkiye’de çok konuşuluyor. Önemli olan bugünkü galibiyetimiz.'' ifadelerini kullandı.

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