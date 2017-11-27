Serdar Aziz Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Hiçbir şeyden çekmedi sakatlıktan çektiği kadar... Galatasaray’da Gökhan Zan’ın lakabı “Cam Adam”ı alan Serdar Aziz, Alanya önünde daha önce de sorun yaşadığı burnuna darbe almıştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre milli stoperin yüz kemiklerinde kırık oluştuğu, bugünkü tetkiklerin ardından tedavi planının oluşturulacağı açıklandı. Serdar’ın ilk etapta derbide oynamak için ameliyat olmak istemediği, Latovlevici gibi maskeyle maça yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi. Son kararı sağlık heyeti verecek.

SAKATLIK RAPORU:

JASON DENAYER: Alanya maçından önceki idmanda kalçada ve kasıkta gerilme hissetti. Tedavi görüyor.

TOLGA CİĞERCİ: Isınırken sağ alt arka adalesinde çekme oluştu. Tolga’nın bugün MR’ı çekilecek.

IASMIN LATOVLEVICI: Sağ dizinde esneme oluştu. Tedavisine başlandı. Bugün MR’a girecek.

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