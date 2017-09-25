Serdar Aziz'den protestolara cevap

Bursa'da kaptanlık yapan Serdar Aziz, Galatasaray’a transfer olurken takımına 4.5 milyon Euro kazandırmıştı. Buna rağmen ilk kez çıktığı eski takımının stadında protesto edilen tecrübeli oyuncu, “Benim için duygusal bir maçtı. Ben Bursa’yı ve Bursaspor’u çok seviyorum. Böyle devam ettiğimiz sürece şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum” değerlendirmesi yaptı.

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