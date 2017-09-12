Serdar Aziz'e kontrol

Burnu kırık olmasına rağmen Antalya önünde görev alan, ancak aşırı nem ve sıcağın da etkisiyle nefes almakta sıkıntı yaşayınca oyuna devam edemeyen Serdar Aziz’in oynamasına engel bir durum olmadığı bildirildi. Sağlık heyeti, hafta içindeki idmanlarda Serdar’ı gözlem altında tutacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa milli stoper, Kasımpaşa önünde forma giyebilecek.

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