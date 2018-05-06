Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyunu terkeden Mariano, bugünkü karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Brezilyalı oyuncunun yerine ise sağ bekte Martin Linnes forma giyecek. Bir diğer değişiklik ise stoperde yaşanacak. Sarı kart cezasını tamamlayan Serdar Aziz, kupada Akhisar’a karşı büyük hatalar yapan Maicon’dan formasını geri alacak.





B PLANI SİNAN



Terim, Donk’un oynamaması halinde cezalı Belhanda’nın yerine Selçuk’a şans verecek. Hollandalı oyuncu oynarsa Feghouli’yi Belhanda’nın yerine kaydırıp Donk’un yerine de Selçuk’a formayı teslim edecek olan İmparator, Feghouli’den boşalan sağ kanatta ise Sinan Gümüş’ü oynatacak.

SELEZNYOV'A ÖZEL ÖNLEM



Devre arasında K.Karabük’ten Akhisar’a transfer olan Yevhen Seleznyov, Galatasaray karşılaşmalarını çok seviyor... Sarı-Kırmızılı takıma karşı şimdiye dek 4 maça çıkan Ukraynalı forvet, hiçbir maçı boş geçmedi. Karabük formasıyla geçen yıl ve bu sezonun başında Cimbom’un ağlarına birer gol gönderen 33 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde ise Aslan’ı saf dışı bıraktı. İlk maçta 2-1 yenilmelerine rağmen takımının tek golünü kaydeden Seleznyov, rövanşta ise 2 kez ağları sarsarak Galatasaray’ın elenmesine yol açtı. Seleznyov’a bu kez şans tanımak istemeyen Terim ise cezası biten Serdar Aziz ve Denayer’i bu konuda uyardı.