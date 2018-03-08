Kendisi için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan 150 bin liraya mezar yeri aldığı haberleriyle gündeme gelen Serdar Gökhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Hürriyet2ten Cenker Tezel'in haberine göre, objektiflere eşi Şükran Gökhan’la poz veren usta oyuncu, hakkındaki iddialara tepki gösterdi: “Yalan yanlış haberler çıkıyor hakkımda. Benim ailem orada yatıyor. Her cuma ziyarete gider, duamı okurum. Bir mezar yerinin fiyatını sordum, görevli ‘160 bin ama sana 150 olur’ dedi. ‘Daire mi satıyorsunuz?’ deyip çıktım. Benim mezar için 150 bin lira verecek durumum mu var? Bu dünya geçici, esas olan manevi dünya, öbür taraf. Ama iyi bir yer bulursam, alırım tabii.”