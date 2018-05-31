Hollanda Eredivisie'nin FIFA kokartlı Türk hakemi Serdar Gözübüyük, VAR sistemi ve Türk hakemlerini DHA'ya değerlendirdi. Gözübüyük, "Hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek" dedi.
Serdar Gözübüyük, önümüzdeki yıl Süper Lig'de kullanılacak Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) için, "Spor Toto Süper Lig'e VAR sistemi geliyor. Hollanda'da bu sistem offline olarak kullanılıyor. Seneye de online olarak bütün maçlarda ve kupa maçlarında da kullanacağız. Benim Hollanda'da yönettiğim maçlarda da hatalar oldu. O maçlar da VAR sistemi olsaydı o hatalardan dönebilirdik. Bence çok iyi bir sistem, Fair Play için de çok iyi. Kırmızı kartlar olsun, kaçırdığımız penaltılar olsun önemli kararları değiştirmek için çok iyi bir sistem. İleride hakemler için de her şey daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı.
"YURT DIŞINDA TÜRK HAKEMLERE BAKIŞ ÇOK İYİ"
Cüneyt Çakır başta olmak üzere Türk hakemleri için de konuşan Gözübüyük, "Cüneyt Çakır dünyadaki en iyi ilk 5 hakemden biri. Hollanda'da da Cüneyt Çakır'a bakış açısı çok iyi. O yönden çok pozitif. Türk futbolunun nasıl düşündüğünü çok bilmiyorum ama yurtdışında Türk hakemlere bakışı çok iyi" diye konuştu.
Hakemlerin Süper Lig'de baskı altında olup olmayacağına da değinen Gözübüyük, "O konuda bir şey söylemek zor. Ben maçlarımı Türkiye'de yönetmiyorum, Hollanda 1'inci Lig'de maçlarımı yönetiyorum. Cüneyt Çakır o kadar çok büyük maçları yönetmiş ki o yönden öyle olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"HAYALİM TÜRKİYE'DE BÜYÜK MAÇLARI YÖNETMEK"
Spor Toto Süper Lig'de de maç yönetme hayalinin de olduğunu belirten FIFA hakemi Gözübüyük, "İleride hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek. Şu anda iyi maçlar alıyorum. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympique Marsilya- Sporting Braga maçını yönettim. Austria Wien-Milan maçında görev aldım. Geçen sezon da UEFA, Schalke 04-Salzburg ve Rapid Wien-Athletic Bilbao maçlarında bana görev verdi. O nedenle aldığım maçlardan ötürü çok mutluyum ama Türküm Türkiye'yi çok seviyorum ve Türk futbolunu da çok seviyorum. Belki ileride bir şeyler olabilir" şeklinde konuştu.
"TÜRK HAKEMLERİ AVRUPA'DA İYİ TUTULUYOR"
Yurt dışında Türk hakemlerinin çok beğenildiğini de söyleyen Gözübüyük, "Avrupa maçlarında başarılı buluyorum. Türk, Hollandalı ya da Alman hakem hiç fark etmez bütün maçlarda hata olabilir. O yönden Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor. Cüneyt Çakır çok iyi bir hakem. Çok iyi maçlar alıyor. UEFA VE FIFA'da da çok iyi maçlar aldığı zamanlar oluyor ve bütün maçları da çok iyi yönetiyor. Türkiye için çok iyi bir reklam" diye konuştu.
"FAİR-PLAY İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"
Son olarak VAR sistemine, tartışmaların önüne geçeceği için olumlu baktığına vurgu yapan Gözübüyük, "Hakemler için yüzde yüz yardımcı olacak bir sistem ama sadece hakemler için değil, futbol, oyuncular için bütün futbol severler için iyi olacak. Çünkü bazen yüzde yüz penaltı kaçırılıyor, insanlar stadyumda telefonlarına bakıyorlar ve sonra penaltı olduğunu öğreniyor. Bu 15 saniyeyi video hakemimize ver ve maçı durduralım. Penaltı mıydı? Evet. Hemen döndürüyoruz ve penaltıyı geri veriyoruz. Maçtan sonra kimse bu konuları çok da konuşamaz o zaman. Kaçırdığımız pozisyonları geri döndürebilirsek Fair-Play için de çok önemli" açıklamasını yaptı.
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