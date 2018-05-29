Serdar Gürler herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Hocamız kaybetmeyi hazmedemeyen bir takım kurmak istiyor, biz de bugün bunu gösterdik. Bu ruhu ortaya koyduk. Biz burada 80 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Herkes o şanlı formayı giymek ister, giyen elinden geleni yapmak zorunda, biz de öyle yaptık. Türkiye'yi kolay yenmek diye bir şey yok. Artık bizi yenmek için canlarını dişlerine takacaklar. Ellerinden geleni yapacaklar. Yeni bir Türkiye doğuyor, yeni bir nesil geliyor. Allah'ın izniyle 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağımızı düşünüyorum, kim olursa olsun" dedi.

SERKAN KIRINTILI: "UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM BİR ANDI"

İlk kez milli forma ile maça çıkmanın kendisi için heyecan ve gurur verici bir olay olduğunu söyleyen Serkan Kırıntılı, "Uzun zamandır beklediğim bir andı, bugün nasip oldu. Volkan'ın sakatlığında hoca bana şans verdi, ben de değerlendirmeye çalıştım. Değerlendirebildiysem ne mutlu bana. Tabii bizim takımımız yeni bir oluşum içerisinde, İran takımı uzun zamandır beraber, uzun süredir beraber çalıştıkları bir hocaları var. Buradan Dünya Kupası'na katılacaklar. Gruplarında mağlup olmamışlar ve çok zor gol yiyen bir takım. Bugün galip geldik. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Böyle bir oluşum içerisinde kadroda yer bulabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN: "GALİBİYETLE AYRILMAK ÖNEMLİYDİ"

Dünya Kupası'na giden bir takıma karşı oynadıklarının altını çizen Cenk Tosun ise şöyle konuştu: "Galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi çünkü yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu galibiyetlerle özgüven geliyor. Hem Tunus hem Rusya maçlarını sakatlıksız, belasız ve galibiyetlerle bitirirsek, Uluslar Ligi'ne hazır olacağımızı düşünüyorum. İyi bir rakibe karşı oynadık. 90 dakika maçı domine ettik diyebilirim, penaltıdan konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Serkan abinin ağır kaldığı bir pozisyon var, onu da iyi kurtardı. Takım arkadaşlarımı kutlarım, genç bir takımız. Çok öğreneceği şeyler var takımın. Hocamızın yeni felsefesini de öğreniyoruz, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ondan sonra inşallah Uluslar Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde hazır olacağımızı düşünüyorum."