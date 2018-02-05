Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu 1 Kasım 2017'de İzmir'de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARINI DUYURDU

Kuzuloğlu, söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar; 1 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alınmama neden olan soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda takipsizlik kararı vermiştir. Bu süreçte bana varlıkları, duruşları ve mesajlarıyla destek olan herkese saygı ve sevgilerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

— M. Serdar Kuzuloğlu (@mserdark) February 5, 2018

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