Serdar Ortaç 2018’de baba olacağını açıkladı

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Serdar Ortaç eşi Chloe ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Soruları cevaplayan Serdar Ortaç ve eşi Chloe ayrılık haberlerini inkar ederek ‘Neden sürekli böyle haberler çıkıyor biz de anlamıyoruz biz birbirimizi seviyoruz ve ayrılmayı düşünmüyoruz’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç

Chloe Loughnan Ortaç