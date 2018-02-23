Cadde'nin haberine göre, bir mekana girmek isteyen Serdar-Chloe Ortaç çifti, kendilerinden poz isteyen muhabirleri geri çevirmedi.

Fotoğraflarının çekildiği sırada Ortaç, "Aşkım hep aynı pozu veriyoruz, dur değiştirelim" diyerek, eşi Chloe Ortaç'ın montunu çıkarmasını ve önünde poz vermesini istedi. İrlandalı modele sarılan popçu, "Bak böyle daha güzel oldu" diyerek, eşi ile el ele restoranın yolunu tuttu.

Baş başa akşam yemeği yedikten sonra alışveriş merkezinde turlayan çiftin keyfinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.