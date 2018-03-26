HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçu Tarkan, hafta sonu Ankara’daki hayranlarıyla buluştu.



Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, baba olmaya hazırlanan Tarkan’ı tebrik edip etmediği sorusuna, “Telefonlaşmadık, sizin aracılığınızla kutladım” deyip ekledi:



“Ne kadar güzel Tarkan’ın video ile baba olacağını duyurması. Bana olsa masaya çıkar oynarım. Ben de Instagram videosu ile duyuracağım inşallah baba olacağımı.”

Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile baba olacağı haberini takipçileriyle paylaşmıştı.