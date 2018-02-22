Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, Serdar Ortaç ile eşi Chloe arasındaki boy farkı dikkat çekti. Ortaç, eşine sorulan “Eşinizi hayranlarından kıskanıyor musunuz?” sorusu üzerine araya girdi. “Sizce ben mi onu kıskanmalıyım yoksa o mu beni. Benim starım Chloe” dedi.





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