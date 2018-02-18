Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, şarkıcı, eşi Chloe Loughnan ve Sinan Akçıl’ın aldığı üç tane pastayı dilek tutarak kesti.



Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Ortaç, “Hanım sürpriz yaptı, getirdi beni, eğlendik. Bana hep sürpriz yapar. Ben bir sürpriz yaparım, o 30 tane yapar” dedi.



Hediyesi sorulunca “Bana en büyük hediye hanımın kendisi” diyen Ortaç, eşinin sevgi gösterileriyle mest oldu.

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