2013’TEN BERİ KÜSLER...



HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Seda Sayan-Lerzan Mutlu, Yıldız Tilbe- Sezen Aksu, 2018’le birlikte aralarındaki küslüğe son vermişti. Ünlü isimlerin geçmişe sünger çekmesi, Serdar Ortaç’ı da 2013’ten beri görüşmediği eski dostu Ebru Gündeş’le barışmak adına ümitlendirdi.



‘ONA DESTEK OLMADIM’



Etiler’de restoran çıkışı görüntülenen Ortaç, Tilbe ve Aksu’nun barışmasıyla ilgili sorular üzerine Gündeş’e zeytin dalı uzattı.

Ünlü popçu, “Ona destek olmadım, sanırım buna kızdı” deyip ekledi: “Çağırsa koşarak giderim, senden özür dilerim derim.”

Neden küsmüşlerdi?



Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş’in küslüğü 2013 yılına dayanıyor. İkilinin arası, Gündeş’in eşi Reza Zarrab’ın gözaltına alınmasıyla açılmıştı. O dönem dostunu aramayan Ortaç, Gündeş’i düğününe de çağırmayınca ipler tamamen kopmuştu.

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