Dargın olduğu Ebru Gündeş’le artık barışmak istediğini açıklayan ve “Barışmak için sahnesine giderim” diyen Ortaç’a ünlü şarkıcının konserine gidip gitmediği soruldu.



Hürriyet'in haberine göre, yeni albüm çalışmalarına devam eden Ortaç, “Şu an stüdyodayım, gece gündüz çalışıyorum. Vakit bulup gidemedim ama gideceğim” dedi.

Serdar Ortaç

ebru gündeş

Chloe Loughnan