Cadde'nin haberine göre, iki gecedir PlayStation oynadıklarını söyleyen Serdar Ortaç, "Çok iyi hazırlanmıştım ama elektrik kesintisinden dolayı maçımız tatil oldu. Galip bu gece yok" dedi. Sinan Akçıl ise yeni aracı hakkında gelen soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu.

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