Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evlilik yıldönümlerini kutladı

Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan evlilik yıldönümleri için baş başa yemeğe çıktı. Bu romantik yemek karşısında duygulanan Loughnan, ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu