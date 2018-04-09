Serdar Ortaç, Tarabya’da iş toplantısı çıkışı görüntülendi. Yaz için konser programları olduğunu belirten ünlü popçu, iş için ABD’de olan eşi Chloe Loughnan’ın bikinili paylaşımlarının sorulması üzerine: “Kadın model, ne yapalım?” diye dert yandı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Sözlerine, “Beni rahatsız eden bir durum yok ortada, ben git soyun demiyorum, bu onun mesleği. Zaten hanım durması gereken çizgiyi bilir” diyen Ortaç, eşinin oyunculuk yapmasına da şartlı evet dedi: “Senaryoya bakarız, çok fazla yakın temas yoksa kabul edebiliriz.