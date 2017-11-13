Serdar Ortaç - Yıldız Tilbe düeti! Havalı Yarim şarkı sözleri

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç ve çeşitli türlerde seslendirdiği şarkılarla ön plana çıkan Yıldız Tilbe, "Havalı Yarim" adlı şarkıda buluştu. İkilinin yaptığı düet, kısa zamanda sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Serdar Ortaç - Yıldız Tilbe düeti...
Serdar Ortaç feat. Yıldız Tilbe'nin, Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınlanan "Cımbız" albümünde yer alan "Havalı Yarim" isimli şarkısı, kısa zamanda YouTube üzerinde 60 binden fazla dinlendi. Parçanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da kullanıcılar şarkıyı paylaşmaya başladı. İşte Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe düetiyle "Havalı Yarim" şarkısı...
Gönlün var gayretin yok
Aşk nedir haberin yok
Tutmadığın sözlerin
Yedi yüreğin mi?
Ben kimim ki yanında
Bir adres ya da çanta
Sevdiğim herşeyimden
Vazgeçeyim mi?
Sen de canını boşa sıkma
Gelmiyorsan kal orda
İstiyorsan ben burda
Senle ölebilirim unutma
Herkes konuşur kanmam
Doğru mu diye hiç sormam
Sana zaafım dağlarca
Ayrı duramam aylarca
Aşkın acayip
Ben tam bi garip
Yok talip...
Kalmadı halim ey havalı yarim
Sevdiğini göreyim
Hasretin hazırda yüreğim ağzımda
Kadere mi söyleneyim?
Kalmadı halim ey havalı yarim
Şöyle bi sev göreyim
Gözüm kapılarda yüreğim ağzımda
Sen gel de ben öleyim...
Ben laf anlamaz aşık
Sen başıma belasın
Zehirli bal gibisin
Fırtınalısın...
Gözlerime bak bırak
Kendini rahat rahat
Yanında keyfine bak
Canıma cansın...
Sen de canını boşa sıkma
Gelmiyorsan kal orda
İstiyorsan ben burda
Senle ölebilirim unutma
Herkes konuşur kanmam
Doğru mu diye hiç sormam
Sana zaafım dağlarca
Ayrı duramam aylarca
Aşkın acayip
Ben tam bi garip
Yok talip...
Kalmadı halim ey havalı yarim
Sevdiğini göreyim
Hasretin hazırda yüreğim ağzımda
Kadere mi söyleneyim?
Kalmadı halim ey havalı yarim
Şöyle bi sev göreyim
Gözüm kapılarda yüreğim ağzımda
Sen gel de ben öleyim...
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