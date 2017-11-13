Serdar Ortaç - Yıldız Tilbe düeti! Havalı Yarim şarkı sözleri

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç ve çeşitli türlerde seslendirdiği şarkılarla ön plana çıkan Yıldız Tilbe, "Havalı Yarim" adlı şarkıda buluştu. İkilinin yaptığı düet, kısa zamanda sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Serdar Ortaç - Yıldız Tilbe düeti...

SERDAR ORTAÇ ft. YILDIZ TİLBE - HAVALI YARİM

Serdar Ortaç feat. Yıldız Tilbe'nin, Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınlanan "Cımbız" albümünde yer alan "Havalı Yarim" isimli şarkısı, kısa zamanda YouTube üzerinde 60 binden fazla dinlendi. Parçanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da kullanıcılar şarkıyı paylaşmaya başladı. İşte Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe düetiyle "Havalı Yarim" şarkısı...

HAVALI YARİM SÖZLERİ

Gönlün var gayretin yok

Aşk nedir haberin yok

Tutmadığın sözlerin

Yedi yüreğin mi?

Ben kimim ki yanında

Bir adres ya da çanta

Sevdiğim herşeyimden

Vazgeçeyim mi?

Sen de canını boşa sıkma

Gelmiyorsan kal orda

İstiyorsan ben burda

Senle ölebilirim unutma

Herkes konuşur kanmam

Doğru mu diye hiç sormam

Sana zaafım dağlarca

Ayrı duramam aylarca

Aşkın acayip

Ben tam bi garip

Yok talip...

Kalmadı halim ey havalı yarim

Sevdiğini göreyim

Hasretin hazırda yüreğim ağzımda

Kadere mi söyleneyim?

Kalmadı halim ey havalı yarim

Şöyle bi sev göreyim

Gözüm kapılarda yüreğim ağzımda

Sen gel de ben öleyim...

Ben laf anlamaz aşık

Sen başıma belasın

Zehirli bal gibisin

Fırtınalısın...

Gözlerime bak bırak

Kendini rahat rahat

Yanında keyfine bak

Canıma cansın...

Sen de canını boşa sıkma

Gelmiyorsan kal orda

İstiyorsan ben burda

Senle ölebilirim unutma

Herkes konuşur kanmam

Doğru mu diye hiç sormam

Sana zaafım dağlarca

Ayrı duramam aylarca

Aşkın acayip

Ben tam bi garip

Yok talip...

Kalmadı halim ey havalı yarim

Sevdiğini göreyim

Hasretin hazırda yüreğim ağzımda

Kadere mi söyleneyim?

Kalmadı halim ey havalı yarim

Şöyle bi sev göreyim

Gözüm kapılarda yüreğim ağzımda

Sen gel de ben öleyim...

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